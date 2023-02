Ortsfeuerwehr Groß Gleidingen zieht Bilanz für 2022

Groß Gleidingen. Werner Neuhaus wird für 25-jährige Fördermitgliedschaft in der Ortswehr Groß Gleidingen geehrt – Kevin Bätge wird Hauptlöschmeister.

Drei Brandeinsätze, acht Einsätze zur technischen Hilfeleistung und vier Fehlalarme im vergangenen Jahr: So lautet die Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Groß Gleidingen in der Jahresversammlung. Ortsbrandmeister Stefan Plodek habe auf ein ungewöhnliches Jahr zurückgeblickt. 2022 war der Feuerwehr zufolge das dritte Jahr der Corona-Pandemie, doch durch Lockerungen der Beschränkungen war es wieder möglich, Dienste und Schulungen mehr und mehr im gewohnten Umfang durchzuführen.

Dank für die hervorragende Einsatzbereitschaft

Zu Beginn des Jahres seien die Dienste noch geprägt gewesen von Elektro-Learning und praktischem Übungsdienst in kleinen Gruppen, doch im Laufe des Jahres hätten die persönlichen Kontakte wieder zugenommen und den – aus der Zeit vor der Pandemie – gewohnten Umfang erreicht. Plodek bedankte sich bei allen Kameradinnen und Kameraden „für die hervorragende Einsatzbereitschaft und die nicht nachlassende Bereitschaft zu den Übungsdiensten“. Bei aller Anspannung im Einsatzfall habe es auch Anlass zum Schmunzeln gegeben, als bei einer Alarmierung über das Auslaufen großer Ölmengen an der Bahnstrecke berichtet wurde und am Ende nur ein Absperrventil mit einem Lappen abgewischt werden musste.

Vier Neuzugänge in der Kinderfeuerwehr

In seinem zweiten Aufgabenbereich als Gerätewart berichtete Plodek über die 2022 durchgeführten Prüfungen und Abnahmen der technischen Ausstattung des Fahrzeugs. Die Ortsfeuerwehr verfüge nun über eine Wärmebildkamera zum Auffinden von Menschen in Gebäuden und zum Aufspüren von Glutnestern nach dem Einsatz. Die Sicherheitsbeauftragte Kathrin Lehmann zeigte sich laut Mitteilung der Feuerwehr sehr erfreut, dass im vergangenen Jahr niemand im Einsatz verletzt wurde. Als Leiterin der Kinderfeuerwehr habe sie über vier Neuzugänge berichtet – aktuell seien es 13 Kinder. Ein besonderes Erlebnis sei der Laternenumzug im November gewesen, den die Kinder mit Fackeln begleiten durften.

Geehrt wurde Werner Neuhaus, der seit 25 Jahren förderndes Mitglied in der Feuerwehr ist. Kevin Bätge wurde zum Hauptlöschmeister befördert.

