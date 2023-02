Illegales Glücksspiel in Peine gestoppt

Peine. In einem Kulturverein in der Braunschweiger Straße fand illegales Glücksspiel statt. Die Polizei wurde bei der Kontrolle behindert.

Bei einer unangekündigten Polizei-Kontrolle am Donnerstagabend an der Braunschweiger Straße, an der sich auch Zoll und Ordnungsamt beteiligt hatten, wurden zahlreiche Verstöße in einem Kulturverein festgestellt.

Nach Polizei-Berichten konnten mehrere illegale Glücksspielautomaten festgestellt werden. In Zusammenhang damit mussten mehrere Strafverfahren eingeleitet werden. Darüber hinaus gab es Verstöße gegen die Brandschutzverordnung und datenschutzrechtliche Vergehen.

Neben den Spielautomaten sind auch Aufzeichnungen und Datenträger beschlagnahmt worden, die weitere Hinweise auf Verstöße liefern könnten. Noch während der Einsatzmaßnahmen trat aus einer Gruppe von Schaulustigen ein 39-jähriger Mann hervor, versuchte die Maßnahmen zu stören und bedrohte einen 24-jährigen Polizeikommissar. Gegen den Mann wurde ebenfalls Anzeige erstattet. Davon abgesehen seien die Kontrollen friedlich und störungsfrei verlaufen und waren gegen 23 Uhr abgeschlossen.

