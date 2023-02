Supermarkt-Überfälle in Peine – Verdächtiger festgenommen

Peine. In Hannover wurde ein 19-Jähriger festgenommen, der an Überfällen auf Supermärkte im Kreis Peine beteiligt gewesen sein soll. Er ist in U-Haft.

Einsatzkräfte der Polizei haben in Hannover den mutmaßlich dritten Mann festgenommen, der an der Einbruchserie auf Supermarktfilialen und Einzelhandelsgeschäfte beteiligt gewesen sein soll. Das berichten Staatsanwaltschaft Hannover und Polizeidirektion Hannover.

Seit dem 14. Dezember sind 19 Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte überfallen worden – davon zwölf in der Region Hannover, sechs im Landkreis Peine und ein Geschäft im Landkreis Celle.

Das Amtsgericht Hannover ordnete für den 19-Jährigen die Untersuchungshaft an, berichten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion weiter. Bereits am 5. Januar hatten Einsatzkräfte zwei 20-Jährige festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Supermarkt an der Burgwedeler Straße in Hannover-Bothfeld überfallen zu haben. Sie wurden nach dem Überfall in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungsarbeit identifizierten die Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienst (ZKD) Hannover einen dritten mutmaßlichen Täter. Er wird verdächtigt, an mindestens zwölf Taten beteiligt gewesen zu sein.

Fahndungskräfte gezielt angesetzt

Gezielt angesetzte Fahndungskräfte des ZKD nahmen den 19-Jährigen am Donnerstagmittag im Bereich der Vahrenwalder Straße fest. Bei zwei gerichtlich angeordneten Durchsuchungen zweier Kontaktadressen des Mannes in Hannover-List und Hannover-Misburg fanden die Einsatzkräfte Beweismaterial und stellten dies sicher, teilten Staatsanwaltschaft Hannover und Polizeidirektion Hannover am Freitag mit.

Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Hannover ordnete das Amtsgericht Hannover wie für die beiden mutmaßlichen Komplizen für den 19-Jährigen die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zur Raubserie, bei der ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich entstand, dauern weiter an.

