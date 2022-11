E-Scooter-Fahrerin (17) bei Unfall in Peine schwer verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. In Peine ist am Mittwochmorgen eine 17-Jährige schwer verletzt worden, als sie mit dem E-Scooter stürzte und auf die Straße vor ein Auto geriet (Symbolbild).

Bei einem schweren Unfall ist am Mittwochmorgen eine 17-Jährige in Peine-Vöhrum schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau gegen 7.15 Uhr auf dem Gehweg an der Herrenfeldstraße in Vöhrum, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam.

Sie stürzte mit dem Roller auf die Fahrbahn, wo eine 56-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und die 17-Jährige mit ihrem PKW erfasste. Diese erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde unter notärztlicher Behandlung in die MHH eingeliefert.

17-Jährige nach Unfall in Peine in MHH gebracht

Während der Rettungsmaßnahmen wurde die Herrenfeldstraße durch die Polizei gesperrt. Leider mussten mehrfach Verkehrsteilnehmer, Auto- genauso wie Fahrradfahrer und Fußgänger, am Umgehen der Absperrungen und somit dem möglichen Stören der Rettungsmaßnahmen, gehindert werden.

