Polizei in Peine Drei Täter sprengen Geldautomaten in Vöhrumer Volksbank

Schon wieder hat sich in unserer Region eine Geldautomaten-Sprengung ereignet. Diesmal in Vöhrum im Landkreis Peine. Drei Personen waren nach Zeugenaussagen in der Sonntagnacht in der Filiale der Volksbank Brawo in der Kirchvordener Straße für die Tat verantwortlich, wie die Polizei mitteilt. Die Sprengung ereignete um kurz vor 3.30 Uhr.

Die Unbekannten sind bislang flüchtig. Wie hoch der Schaden ist, ob Geld gestohlen wurde und wie viele Automaten demoliert wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Artikel wird aktualisiert.

