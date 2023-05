ESC 2023 im Ticker: Schlechte Nachrichten für deutschen Beitrag

Am Samstag findet das Finale des ESC 2023 in Liverpool statt. Jetzt gibt es schlechte Nachrichten für Lord Of The Lost aus Deutschland.

Newsticker ESC 2023: Schlechte Nachrichten für Lord Of The Lost

Das Finale des Eurovision Song Contest 2023 steht kurz bevor

Am Tag vor der Show gibt es schlechte Nachrichten für Lord Of The Lost aus Deutschland

Alle News und Infos zum ESC 2023 im Ticker

Liverpool. Schrille Outfits, schlechte Witze und ganz viel Gefühl: Der Eurovision Song Contest 2023 steuert auf sein großes Finale zu. Am Samstag ab 21 Uhr wird die Show live in die ganze Welt übertragen – und mehr als 160.000 Menschen werden die größte Musikshow der Welt verfolgen. Wer kann Jurys und Zuschauer überzeugen und schnappt sich den ESC-Sieg?

Die größten Chancen werden der schwedischen Sängerin Loreen nachgesagt. Sie hat den ESC 2012 schon einmal gewonnen und könnte zur erst zweiten Künstlerin in der ESC-Geschichte werden, die es zweimal bis ganz an die Spitze schafft. Bisher ist das nur dem Iren Johnny Logan gelungen.

Für Deutschland geht beim ESC 2023 die Band Lord Of The Lost mit "Blood & Glitter" ins Rennen. Erste Eindrücke von den Halbfinal-Shows und den Proben versprechen einen tollen Auftritt – und insgesamt eine spannende Show. Wir halten Sie vorab aber auch während der Live-Show im Ticker über den Eurovision Song Contest 2023 auf dem Laufenden.

ESC-News vom 12. Mai: Beim Eurovision Song Contest gelten strenge Regeln

18.03 Uhr: Wer am Eurovision Song Contest teilnehmen will, muss sich an strenge Regeln halten. Sowohl für die Künstlerinnen und Künstler, aber auch für die Teilnehmenden Länder gibt es genaue Vorschriften, um unliebsame Überraschungen zu verhindern.

Einer der Klassiker ist, dass politische Botschaften beim ESC verboten sind. So musste Island 2019 etwa eine Strafe zahlen, weil die Band Hatari während des Contest in Israel eine palästinensische Flagge gezeigt hatte. Gleichzeitig wird diese Vorschrift aber oft schwammig ausgerichtet und häufig missachtet. Mehr zu den Strengen Regeln beim ESC 2023 lesen Sie hier.

Kurz vor dem Eurovision Song Contest – Schlechte Nachrichten für Lord Of The Lost

17.42 Uhr: Schlechte Nachrichten für den deutschen ESC-Act Lord Of The Lost: Obwohl die Band bei den Proben in Liverpool tolle Auftritte hingelegt hat, geht es in den Wettquoten für sie derzeit nach unten. Lag die Band vor zwei Tagen noch auf Platz 15, ist sie jetzt auf Platz 18 abgerutscht.

Lord Of The Lost vertreten Deutschland beim ESC 2023. Foto: NDR/VDPictures

Entwarnung gibt es dagegen von einer anderen Seite: Obwohl diverse Medien über angebliche Stimmprobleme bei Sänger Chris Harms berichtet haben, gibt es diese offenbar gar nicht. Wie "t-online" vom Management der Band erfahren hat, wurde ein Statement, in dem Chris sagt, er würde vorsorglich möglichst wenig sprechen, falsch wiedergegeben.

Vom Management heißt es dagegen: "Freunde, es gibt keine Stimmprobleme." Immerhin das!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de