Soltau. In dieser Woche öffnet die mit Spannung erwartete neue Attraktion im Heide-Park in Soltau. Diese Infos sind bereits durchgesickert.

Es sind nur noch wenige Tage, bis im Heide-Park in Soltau eine neue Attraktion eröffnet. Die „Dämonen Gruft“ wird der zweite Darkride im größten Freizeitpark Norddeutschlands. Wir haben alle wichtigen Fragen und Antworten zur spektakulären Fahrt im Dunkeln zusammengestellt. Vieles ist schon bekannt, manches noch nicht.

Was ist die „Dämonen Gruft“?

Der Heide-Park wirbt um seine neue Attraktion mit dem Slogan „Deutschlands gruseligster Darkride“. Am 16. Februar verkündete der Park erste Details, nachdem die Fans zuvor über Monate im Internet spekuliert hatten. Nach der Geisterjagd „Ghostbusters 5D“ ist dies der zweite Darkride im mit 850.000 Quadratmetern Fläche zweitgrößten Freizeitpark Deutschlands. Auf dem Informationsschild im Eingangsbereich steht: „Die Strecke führt auf festem Schienenverlauf durch 7 dunkle Sektionen. Hier werden verschiedene Spezialeffekte eingesetzt, die Erschrecken beim Gast auslösen sollen. Es besteht während der ganzen Fahrt kein Körperkontakt zum Gast.“ Zudem wird gewarnt vor Spritzwasser und Lichteffekten.

Auch interessant

Hinter den Kulissen des Heide-Parks: Wenn der Strom ausfällt Von Stefan Lienert

In welchem Bereich des Parks befindet sich die neue Attraktion?

Die „Dämonen Gruft“ befindet sich am nördlichen Ende des Parks im Themenbereich „Transsilvanien“. Unterhalb von Deutschlands erstem Wing-Coaster, „Flug der Dämonen“, geht es hinein ins Dunkel. Mit der neuen Attraktion wird der Themenbereich gestärkt, zu dem unter anderem noch die Bobbahn, die Kartbahn, „Toxic Garden“ und „Scream“ gehören. Parkgäste, die sich sofort am Anfang ihres Besuchs zum Darkride aufmachen wollen, müssten erst vorbei am „Peppa-Pig-Land“ und der „Bucht der Piraten“. Für Heide-Park-Nostalgiker noch diese Info: Die Bahn findet sich dort, wo bis 2011 das Bahnhofsgebäude der „Wildwasserbahn II“ stand.

Wie lange dauert die Fahrt in der „Dämonen Gruft“?

Wie der Park mitteilt, dauert der Grusel etwa 3 Minuten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Wie lang war die Bauzeit im Park?

Bis zuletzt tätigen die Techniker letzte Handgriffe an der „Dämonen Gruft“. Etwa 15 Monate, also seit Anfang 2023, werkeln die Arbeitskräfte.

Auch interessant

Heide-Park-Festival: Detail sorgt für Kritik bei Musikfans Von Stefan Lienert

Wie viele Sitzplätze hat ein Wagen?

Bis zu vier Fahrgäste können sich gleichzeitig bei der Fahrt gruseln. Pro Wagen gibt es nämlich vier Sitzplätze. Jeweils zwei Personen sitzen in zwei Reihen nebeneinander. Insgesamt soll es bis zu acht Wagen geben, die gleichzeitig in Betrieb sind. Ein Video des Bauers Preston und Barbieri zeigt, dass sich die Waggons beim Befahren der Schienen um 360 Grad um die eigene Achse drehen können.

Auch interessant

Wie lang ist die Wartezeit bei der Attraktion?

Dies lässt sich aktuell noch nicht sagen. Aus zwei Gründen wird sie zumindest an den besucherstarken Tagen recht hoch sein, Wartezeiten von bis zu 120 Minuten dürften keine Seltenheit sein: Erstens wollen alle die neue Attraktion ausprobieren, zweitens ist die theoretische Kapazität viel niedriger als bei „Ghostbusters 5D“. Hier gibt es neun Wagen mit je acht Sitzplätzen, die Kapazität wird mit 900 Personen pro Stunde angegeben. Im Idealfall können bei der „Dämonen Gruft“ maximal 640 Personen pro Stunde fahren. Das ist gut ein Drittel der Kapazität von Colossos.

Auch interessant

Autostadt-Sommerfestival: Diese Acts wollen unsere Leser sehen Von Stefan Lienert

Ab welchem Alter ist die „Dämonen Gruft“ freigegeben?

Wer mindestens zwölf Jahre alt und mindestens 1,40 Meter groß ist, darf ohne eine volljährige Person an seiner Seite mitfahren. Kinder ab 8 Jahren und mindestens 1,30 Meter Größe dürfen nur begleitet fahren. Heißt auch: Für Personen unter 1,30 Meter Körpergröße und jünger als acht Jahren ist die Fahrt mit der „Dämonen Gruft“ nicht gestattet. Interessant: Die Mitfahrer zwischen 8 und 12 Jahren müssen links Platz nehmen.

Auch interessant

AC/DC schaffen Charts-Sensation: Sie erreichen nicht nur Platz 1 Von Stefan Lienert

Wann eröffnet die „Dämonen Gruft“?

Für das breite Publikum öffnet die „Dämonen Gruft“ am Karfreitag, 29. März. Ausgewählte Pressevertreter und Influencer können schon am Donnerstag, 28. März, erste Fahrten machen. Übrigens: Am 29. März 2014, also vor exakt zehn Jahren, öffnete der „Flug der Dämonen“. An Karfreitag 2019 wurde „Colossos“ eröffnet.

Wie viel kostet der Eintritt in den neuen Darkride?

Wer mit der „Dämonen Gruft“ fahren möchte, braucht eine gültige Eintrittskarte für den Heide-Park. Diese gibt es ab 37 Euro für ein datiertes Tagesticket, das online erworben wird. Ein Ticket für ein flexibles Besuchsdatum kostet 46 Euro. Wer sein Ticket erst an der Tageskasse erwirbt, muss 64 Euro bezahlen. Jahreskarten gibt es ab 79 Euro, bis zum 2. April sind sie um etwa 20 Prozent vergünstigt.

Auch interessant

Serengeti-Park: Diese Neuheiten gibt es im Jubiläumsjahr 2024 Von Stefan Lienert

Wann hat die „Dämonen Gruft“ geöffnet?

In der Regel orientiert sich die Öffnungszeit der „Dämonen Gruft“ an der Öffnungszeit des Heide-Parks. Diese liegt an den meisten Tagen zwischen 10 und 18 beziehungsweise 19 Uhr. Jeweils eine Stunde vorher schließt der Wartebereich für die Attraktion.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: