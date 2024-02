Soltau. Der Freizeitpark in Soltau hat am Freitagmittag bekanntgegeben, um was es sich bei dem neuen Fahrgeschäft handelt. Eröffnung ist Ende März.

Der Heide-Park hat am Freitagmittag weitere Details zur neuen Attraktion bekanntgegeben und nach monatelangem Warten veröffentlicht, um was es sich bei dem neuen Fahrgeschäft handelt: Die Parkbesucher dürfen sich ab dem 29. März auf einen Darkride freuen. Nach Angaben des Parks soll die Fahrzeit drei Minuten betragen, die Bauzeit betrug 15 Monate, es gibt vier Sitzplätze pro Wagen. Der Name der Attraktion soll „Dämonen Gruft“ sein. Hersteller der Bahn ist die italienische Firma Preston und Barbieri, die im Phantasialand in Brühl unter anderem die Wasserfahrt Wakobato konzipiert haben. Im Heide-Park ist es die Attraktion der Firma.

Der Park spricht von „Deutschlands gruseligstem Darkride“. Im Herbst kündigte der Park erstmals an, dass es zur neuen Saison eine neue Attraktion geben solle. Uralte Katakomben wurden gefunden, „dunkle Geheimnisse“ wurden bekannt. Mit Videos auf Instagram machte der Freizeitpark die Besucher heiß auf das neue Fahrgeschäft. Den Wunsch der meisten Parkbesucher erhörte der Park jetzt: Der Heide-Park, der zweitgrößte Freizeitpark in Deutschland, bekommt einen Darkride.

Themenbereich Transsilvanien im Heide-Park wird aufgewertet

Ein Darkride ist eine Themenfahrt im Dunklen, keine Achterbahn, ein klassisches Beispiel ist eher eine Geisterbahn. Mit weiteren Details dazu hält sich der Park jedoch zurück. Die „Dämonen Gruft“ soll im Themenbereich Transsilvanien zu finden sein, unterhalb des Fahrgeschäfts „Flug der Dämonen“ und in unmittelbarer Umgebung zur Achterbahn „Toxic Garden“, dem Freifallturm „Scream“ und der Bobbahn.

Die neue Saison im Heide-Park beginnt am 23. März und soll bis zum 2. November dauern. Tagestickets gibt es bereits online ab 37 Euro. Ein weiteres Highlight neben der neuen Attraktion soll das Heide-Park-Festival am 31. August und 1. September werden. Mit dabei unter anderem The Chainsmokers, Hardwell, Wincent Weiss und viele weitere Künstler.

