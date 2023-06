Ab Bremen: Frauen fahren elf Stunden auf Güterzug mit

Zwei Frauen sind als blinde Passagierinnen auf einem Güterzug von Bremen bis kurz vor München gefahren. Beamte der Bundespolizei entdeckten die Frauen am Mittwochabend auf dem Güterzug in Karlsfeld bei München. Die 27 und 32 Jahre alten Frauen seien nach eigenen Angaben bereits am Dienstagabend in Bremen auf den Zug gestiegen und wollten so nach München reisen.

Die Notfallstelle der Deutschen Bahn hatte der Bundespolizei am Mittwochmorgen gemeldet, dass Menschen an dem Güterzug gesichtet wurden. Tatsächlich entdeckten die Beamten die zwei Frauen auf dem letzten Waggon. Sie waren in einem Zwischenraum in der sogenannten Wanne mitgefahren, einem Eisengestell, auf dem die Lastwagen-Anhänger aufliegen, die auf dem Güterzug geladen waren. Laut Bundespolizei waren die beiden voll mit Bremsstaub und Schmutz.

Wegen des Einsatzes musste die Strecke München-Treuchtlingen-Ingolstadt rund eine Stunde gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Einschränkungen kam. Die Beamten ließen die beiden Frauen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Die Bundespolizei ermittle nun wegen Erschleichen von Leistungen.

Auto schleudert gegen einen Baum - Drei junge Männer bei Holxen schwer verletzt

Bei einem Autounfall auf der Kreisstraße 27 bei Holxen im Kreis Uelzen sind drei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden. Der 21 Jahre alte Fahrer übersah am Mittwochabend auf dem Heimweg aus einem Restaurant am Ausgang einer Kurve ein am Fahrbahnrand haltendes Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum.

Durch den Aufprall wurde der Motorblock demnach aus dem Fahrzeug herausgerissen. Mit im Auto saßen laut Polizei noch drei weitere Männer im Alter von 18, 21 und 22 Jahren. Alle vier konnten sich selbst aus dem Auto befreien, drei der vier jungen Männer erlitten jedoch lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurden sie mit einem Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser transportiert.

red

