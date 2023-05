Niedersachsen: Vier Promille und Schlagring auf Vatertagsparty

Stade/Hildesheim. In Stade wird ein aggressiver Party-Gast mit Schlagring von der Polizei nach Hause gebracht. In Stade und Hildesheim kam es zu Schlägereien..

Einsätze am Vatertag: Im Landkreis Stade sowie in Hildesheim kam es zu Schlägereien. In Delmenhorst muss ein Kleinflugzeug notlanden. (Symbolfoto)

Schlägereien und ein Sturzbetrunkener mit Schlagring: Obwohl es an Himmelfahrt in Niedersachsen laut Polizei überwiegend ruhig blieb, schlugen einige beim Feiern über die Stränge. „Wir hatten den ganzen Tag ausreichend zu tun, allerdings waren wir personell so gut vorbereitet, dass die Lage für die Polizei bisher entspannt beherrschbar geblieben ist“, sagte ein Sprecher der Polizei Stade am Donnerstagabend.

Bei einer Party an der Elbe in Grünendeich (Landkreis Stade) mit rund 500 Personen habe ein Betrunkener sich aggressiv verhalten, teilte die Polizei mit. Der 34-Jährige hatte demnach fast vier Promille intus und einen Schlagring bei sich. Er wurde von der Polizei nach Hause gebracht. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkohol-Wert von mehr als drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.

In Drochtersen gab es eine Schlägerei mit rund 40 Personen. Diese konnte nach Aussage der Polizei „frühzeitig“ unterbunden werden. Daneben kam es noch an verschiedenen Orten im Landkreis zu weiteren kleinen Auseinandersetzungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen.

Auch in Hildesheim musste die Polizei bei einer Schlägerei zwischen drei Menschen dazwischengehen. Gegen einen Mann werde wegen Diebstahls, Beleidigung, Angabe falscher Personalien und Besitz eines Messers ermittelt, hieß es. Drei weitere Personen erhielten Anzeigen und Platzverweise, weil sie über Bahnschienen liefen.

Delmenhorst: Motor von Kleinflugzeug fällt aus - Notlandung mit Verletzten

Ein Kleinflugzeug ist an Himmelfahrt in Hatten (Landkreis Oldenburg) notgelandet, weil der Motor nach dem Start ausgefallen war. Der 68-jährige Pilot der Piper 18 habe deshalb ein angrenzendes Feld angesteuert, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er und ein 72-jähriger Fluggast wurden bei der Notlandung am späten Nachmittag verletzt und in Krankenhäuser gebracht - zur weiteren Untersuchung. Das Flugzeug ist stark beschädigt. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Lamspringe: Fahranfänger betrunken am Steuer - Führerschein weg

Ein Auto-Fahranfänger mit Ausfallerscheinungen am Steuer ist an Himmelfahrt im Landkreis Hildesheim aus dem Verkehr gezogen worden. Der 20-Jährige fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung am Abend in Lamspringe auf, wie die Polizei mitteilte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille.

Der 20-Jährige musste nach Angaben der Polizei seinen Führerschein sofort abgeben. Zudem wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Ob er unter dem Einfluss weiterer „berauschender Mittel“ stand, werde weiter ermittelt, hieß es. Der junge Mann werde nun voraussichtlich für längere Zeit auf das Autofahren verzichten und mit einer entsprechenden Strafe rechnen müssen, hieß es.

DPA

