Leiche entdeckt – mehr als eine Woche nach einem Scheunenbrand

Mehr als eine Woche nach einem Brand in einer Scheune im Landkreis Osterholz ist eine Leiche entdeckt worden. Noch sei unklar, um wen es sich dabei handele und wie die Person zu Tode gekommen sei, teilte die Polizei am Samstagabend mit. In dem Gebäude im Ortsteil Ohlenstedt war am Donnerstag vergangener Woche ein Feuer ausgebrochen. Die Leiche wurde laut Polizei am Freitag dieser Woche gefunden. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Der Sachschaden bei dem Brand war kurz nach dem Vorfall mit bis zu 400.000 Euro angegeben worden.

Brand von Lagerhalle in Lingen verursacht 200.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Lagerhalle im Landkreis Emsland ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. In dem Gebäude in Lingen waren Maschinen gelagert gewesen, wie die Polizei nach dem Feuer am Samstagmorgen mitteilte. Das Gebäude ging vollständig in Flammen auf, verletzt wurde aber niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Blick in den Harz: Schwächeanfall einer Autofahrerin führt zu Frontalzusammenstoß

Aufgrund eines plötzlichen Schwächeanfalls hat eine 58 Jahre alte Autofahrerin bei Wernigerode die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie geriet am Freitag auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Samstag in Halberstadt mitteilte. Bei der Kollision wurde die 58-Jährige schwer und der Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt. Beide wurden in Kliniken gebracht. Die Schadenssumme beträgt laut Polizei rund 20.000 Euro.

