Trecker prallt in Syke gegen Baum und brennt komplett aus

Syke. Ein Trecker ist in Syke im Kreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und komplett ausgebrannt. In Niedersachsen brannten Scheunen. Ein Überblick.

Ein Trecker ist in Syke (Landkreis Diepholz) gegen einen Baum geprallt und komplett ausgebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mitteilte.

Das Fahrzeug war samt Anhänger am Mittwochnachmittag im Ortsteil Henstedt von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Daraufhin kippte der Trecker um und fing Feuer. Etwa 45 Einsatzkräfte rückten an. Die Löscharbeiten seien nach rund zwei Stunden beendet gewesen.

21-Jähriger fährt Auto gegen Scheune und löst Vollbrand aus

Ein 21-Jähriger ist in Zeven (Landkreis Rotenburg) mit seinem Auto gegen eine Scheune gefahren und hat dabei einen Vollbrand an der Halle ausgelöst. Mit Verletzungen musste der junge Mann in der Nacht zum Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei in der Früh mitteilte. Der entstandene Sachschaden soll ersten Schätzungen zufolge zwischen 500.000 und einer Million Euro liegen.

Laut Polizei kam der Fahrer in der Nacht zum Donnerstag von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen die Wand der 12 mal 50 Meter großen Scheune im Ortsteil Badenstedt. Er gab den Einsatzkräften gegenüber an, zwei Rehen auf der Landstraße ausgewichen zu sein. Sein Auto geriet bei dem Zusammenstoß mit der Scheune in Brand. Zwei Zeugen konnten den Verunglückten aus seinem Wagen befreien.

Der Landwirt versuchte mithilfe eines Traktors das brennende Auto von der Halle wegzuziehen, doch hatte keinen Erfolg. Die Scheune, in der Maschinen, Stroh und Futter gelagert waren, brannte vollständig ab.

Scheune in Osterholz-Scharmbeck in Flammen

Eine Scheune in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) hat am frühen Donnerstag in voller Ausdehnung gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden weder Menschen noch Tiere durch das Feuer verletzt. Den Angaben zufolge entstanden die Flammen gegen 4 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache. Stundenlang waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie hoch der Sachschaden ist, blieb vorerst unklar. Die Polizei vermutete, dass die Scheune noch am Morgen komplett abbrennen werde.

