Jugendliche nach Verkehrsunfall in Göttingen gestorben

Göttingen. In der Klinik ist das am Dienstag lebensgefährlich verletzte Mädchen jetzt gestorben. Außerdem: Lkw überfährt Firmenmitarbeiter in Hannover.

Das am Dienstag in Göttingen lebensgefährlich verletzte Mädchen ist tot.

Das bei einem Verkehrsunfall in Göttingen lebensgefährlich verletzte Mädchen ist tot. Die 15-Jährige sei in einer Göttinger Klinik gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Jugendliche war am Dienstagnachmittag vom Wagen eines 41 Jahre alten Fahrers erfasst worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die 15-Jährige die Straßenseite wechseln und wurde aus zunächst noch ungeklärter Ursache von dem Auto getroffen. Sie überlebte trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern, eingetroffenen Rettungskräften und einer Notärztin nicht. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Ermittlungen dauern an. Unter anderem ordnete die Staatsanwaltschaft Göttingen an, den Unfallwagen zu beschlagnahmen.

Lkw überfährt vor Firmengelände in Hannover Mitarbeiter

Auf der Zufahrt zu einem Firmengelände in Hannover-Leinhausen ist ein 58 Jahre alter Mann von einem Lkw überfahren und tödlich verletzt worden. Der Lkw-Fahrer wollte am Mittwochmorgen mit dem Fahrzeug auf das Grundstück fahren, dabei musste er rangieren und setzte dafür auch zurück, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Mitarbeiter, der hinter dem Lkw stand, von dem Fahrzeug erfasst. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den 41 Jahre alten Fahrer. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Eichsfelder Straße zeitweilig gesperrt.

13-Jähriger droht in Schule mit Messer in der Hand

Ein 13-Jähriger soll in einer Realschule in Syke (Landkreises Diepholz) mit einem Messer in der Hand Drohungen gegenüber Schülern ausgesprochen haben. Die Polizei nahm den Jugendlichen am Mittwoch vorübergehend fest. Dieser bestritt, seine ehemalige Schule mit der Absicht betreten zu haben, eine Gewalttat zu begehen, wie die Polizei mitteilte. Er habe Freunde besuchen wollen.

Den Angaben zufolge war der 13-Jährige in einer Pause mit zwei Schülerinnen in Streit geraten. Anschließend wollte er am Unterricht teilnehmen, die Lehrerin habe dies aber nicht erlaubt. Abermals geriet der Jugendliche mit Schülern in Streit, dabei soll er ein Taschenmesser in der Hand gehalten und „Ich stech euch alle ab“ gesagt haben. Die Lehrerin benachrichtigte die Polizei. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Jäger schießt auf Jäger – 46-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Jagdunfall in Lamstedt (Landkreis Cuxhaven) ist ein 46 Jahre alter Jäger von einem anderen Jäger angeschossen und schwer verletzt worden. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zuvor hatten die „Cuxhavener Nachrichten“ darüber berichtet.

Der Vorfall hatte sich bereits am 28. Januar in einem Waldstück ereignet. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 56 Jahre alten Jäger. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar. Beide Männer seien jagdberechtigt und Inhaber entsprechender waffenrechtlicher Genehmigungen. Auch wie es dem Schwerverletzten inzwischen gehe, konnte der Sprecher nicht sagen.

Ermittler nehmen Drogenbande fest

Der Polizei Hannover und der Staatsanwaltschaft Hildesheim ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen eine Gruppierung gelungen, die organisiert mit Drogen gehandelt haben soll. Sechs Tatverdächtige zwischen 26 und 54 Jahren wurden festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Bei einer Fahrzeugkontrolle in Hannover-Stöcken beschlagnahmten die Ermittler demnach Ende Januar 105 Kilogramm Marihuana. Anfang Februar durchsuchten Einsatzkräfte zehn Wohnhäuser und ein Café in Hannover, Lehrte, Langenhagen, Garbsen, Celle und Nienburg. Dabei wurden den Angaben zufolge Mobiltelefone und Computer, knapp 14.500 Euro Bargeld sowie geringe Mengen Drogen beschlagnahmt. Den Aktionen vorausgegangen sei ein einjähriges Ermittlungsverfahren.

