Niedersachsen: 20-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Oldenburg. Ein alkoholisierter 20-Jähriger hat am Montagabend in Oldenburg die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto am späten Montagabend in Oldenburg gegen einen Baum geprallt. Er verletzte sich schwer.

Laut der Polizei Oldenburg verlor der Autofahrer am Montagabend aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann war alleine unterwegs. Er touchierte zunächst die Beschilderung einer Verkehrsinsel, fuhr über die Einmündung hinweg und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer befreite sich, schwer verletzt, aus seinem Auto.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Eine Blutprobe zeigte, dass der 20-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nun werden Ermittlungen eingeleitet.

Polizei Hannover ermittelt nach Brandanschlag auf Siemens-Dienstauto

Wegen eines Bekennerschreibens nach dem Brand eines Autos in Hannover hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Echtheit des Schreiben werde geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover am Montag. Ergebnisse lägen aber noch nicht vor.

In der vergangenen Woche war ein Dienstwagen der Siemens-Niederlassung in Hannover angezündet worden. In einem im Internet veröffentlichten Bekennerschreiben wird dem Konzern unter anderem der Vorwurf gemacht, an einem umstrittenen Bahn-Infrastrukturprojekt in Mexiko Interesse zu haben. Das Schreiben ging auch der Redaktion der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ zu, die zuerst darüber berichtete.

Ein Sprecher der Siemens-Niederlassung in Hannover bestätigte, dass ein auf einem nicht abgesperrten Firmenparkplatz abgestellter Wagen angezündet wurde. Einige Wochen zuvor habe es auch schon einen Brandanschlag auf ein Siemens-Dienstfahrzeug in Hamburg gegeben. Zu den Ermittlungen und Hintergründen könne das Unternehmen allerdings nichts sagen.

Die regionalen Siemens-Niederlassungen hätten mit dem Bahnprojekt in Mexiko nichts zu tun, sagte der Sprecher. Sie seien nur für das regionale Geschäft des Konzerns zuständig.

Osnabrück: 25-jähriger Motorradfahrer verletzt sich schwer

Ein 25-Jähriger hat in Belm (Landkreis Osnabrück) die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sich schwer verletzt. Aus bisher unbekannter Ursache sei der Mann am Montagabend von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass an dem Unfall keine weiteren Personen beteiligt waren. Angaben zum Sachschaden gab es zunächst nicht.

dpa

