Raub vor Shisha-Bar in Salzgitter: Polizei sucht Täter mit Foto

Im September 2020 ist es vor einer Shisha-Bar in Lebenstedt, Berliner Straße, zu einem schweren Raub gekommen. Eine Personengruppe schlug nach Angaben der Polizei zwei Männer auf dem Gehweg vor der Shisha-Bar. Einem Opfer wurde mit einem Multitool gegen den Kopf geschlagen und anschließend 800 Euro Bargeld gestohlen.

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Salzgitter

Das Opfer erkannte jetzt in einem sozialen Netzwerk die abgebildete Person als den Täter mit dem Multitool wieder. Wer kann Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Salzgitter unter (05341) 18970.

Unfallflucht in Lebenstedter Leibnizstraße

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag zwischen 9.30 und 11 Uhr mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren auf einem Parkplatz eines Fitnesscenters in der Leibnizstraße einen dort parkenden Mercedes beschädigt. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am schwarzen Mercedes war Schaden an der Front in Höhe von rund 6000 Euro entstanden. Hinweise: (05341) 18970.

