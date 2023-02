Stade. Ein Kind hat drei lebende Störe in einer Einkaufstüte gefunden. Die Polizei in Stade sucht nun nach Hinweisen zu den Tieren.

Drei lebendige Störe hat ein Kind am Donnerstag in Stade gefunden. Polizisten brachten die Fische wieder ins Wasser.

Polizei bittet um Hinweise Kurioser Fischfund in Stade: Mann braust auf E-Scooter davon

Drei Störe in einer Einkaufstüte hat ein Kind am Donnerstagnachmittag in Stade gefunden.

Kind macht Mutter auf Fischfund aufmerksam

Wie die Polizei Stade berichtet, hat ein Kind die lebendigen Tiere gegen 15.40 Uhr in einer Tüte aufgefunden. Später habe es seine Mutter auf die Tiere aufmerksam gemacht. Dem Polizeibericht zufolge fuhr ein unbekannter Mann mit einem E-Scooter an Mutter und Kind vorbei und behauptete, die Fische würden ihm gehören. Außerdem habe er gesagt, dass die Finder die Tüte mit den Stören behalten können. Daraufhin sei er davongefahren.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

Polizisten Störe in Stade aus

Die Mutter informierte die Polizei. Die Polizisten hätten die drei 50 Zentimeter langen Fische zeitig in einem Anglerteich ausgesetzt.

Die Polizei hat Fragen

In Stade sucht die Polizei in diesem Fall nun nach Hinweisen zur Herkunft der Fische: (04141) 102215.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de