„Fleißiger Schutzengel“ auf A7: Lkw kracht gegen umgekippten Baum

Ein umgefallener Baum auf der Autobahn 7 bei Hildesheim hat während eines Gewitters für einen Unfall mit einem Lkw gesorgt. Der 61-jährige Fahrer war am Mittwochnachmittag mit dem Sattelzug unterwegs, als zwischen der Anschlussstelle Derneburg und der Rastanlage Hildesheimer Börde ein Baum vor ihm auf die Fahrbahn fiel, wie die Hildesheimer Polizei am Abend mitteilte.

Das Fahrzeug fuhr frontal dagegen, der Baum zerbrach in „abertausende“ Teile und verteilte sich auf allen drei Fahrstreifen. Der Fahrer blieb „nur durch die Hilfe eines fleißigen Schutzengels“ unverletzt, so die Polizei – jedoch trug der Lkw einige Schäden davon: So wurde etwa die Karosserie durchbohrt und die Windschutzscheibe zersplittert. „Äste steckten im Kühler, in der Motorklappe und direkt unter der Windschutzscheibe im Führerhaus“, heißt es. Auch die Außenschutzplanke wurde erheblich beschädigt.

Die A7 wurde für etwa eine halbe Stunde in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Am frühen Abend war der Verkehr wieder frei. Warum der Baum auf die Fahrbahn gefallen war, war zunächst nicht bekannt.

Papenburg: Blitzeinschlag löst Feuer in Dachstuhl aus

Ein Blitz ist in das Dach eines Einfamilienhauses im Emsland eingeschlagen und hat ein Feuer ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Der Dachstuhl des Gebäudes in Papenburg brannte am Mittwoch komplett aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit 53 Einsatzkräften vor Ort. Das Haus ist unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300.000 Euro.

Hannover: Auto kracht in Gegenverkehr – zwei Verletzte

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe des Messegeländes in Hannover sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Zuvor war eines der Fahrzeuge aus zunächst unbekannter Ursache am Abend auf der Hermesallee in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengekracht, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

