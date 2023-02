Niedersachsen: Staatsschutz ermittelt wegen Fake-Grünen-Plakaten

Ein gefälschtes Plakat der Partei Bündnis 90/Die Grünen hängt in einem Schaukasten an einer Bushaltestelle im Stadtteil Linden in Hannover. Laut einer Parteisprecherin wurden in mindestens vier Städten in Niedersachsen gefälschte Parteiplakate aufgehängt. Bereits am Dienstag hat die Partei wegen der Aktion Strafanzeige gestellt.