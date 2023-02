Nach Silvester-Attacken in Peine: Polizei durchsucht zwei Häuser

Peine. Mit einem Großaufgebot geht man gegen zwei Beschuldigte vor, die an den schweren Ausschreitungen in Peine beteiligt gewesen sein sollen.

Nach den Silvester-Angriffen in der Peiner Südstadt hat die Polizei am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot zwei Häuser durchsucht.

Der Zugriff erfolgte noch vor dem Morgengrauen: Nach den Silvester-Angriffen in der Peiner Südstadt hat die Polizei am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot zwei Häuser durchsucht. Die Maßnahme richtet sich gegen zwei Beschuldigte (24, 27), die die Ermittler auf Videos aus der Silvesternacht identifiziert haben, sagt Peiner Polizeisprecher Malte Jansen. Rund 100 Beamte waren in der Vöhrumer Straße und dem Telgtkamp im Einsatz auf der Suche nach Beweismitteln wie Smartphones und Bekleidung. Die hohe Anzahl von Beamten ist nach Angaben vor Ort darauf zurückzuführen, dass man sich um Clanmilieu bewegt.

Die Durchsuchungen fußen auf dem Vorwurf des Schweren Landfriedensbruchs. Aus einer Gruppe von 60 Personen heraus waren Polizisten in der Peiner Südstadt an Silvester mit Böllern beworfen und mit Raketen beschossen worden. Aufgrund von Videoaufnahmen habe man viele Beteiligte identifizieren können, sagt Polizeisprecher Malte Jansen.

Polizei sucht mit Fotos nach weiteren Tätern

Bei sechs Beteiligten ist das noch nicht gelungen: Sie versuchen die Ermittler nun durch eine Öffentlichkeitsfahndung zu identifizieren. Im Laufe des Tages werden Aufnahmen der unbekannten Täter veröffentlicht, kündigt Jansen an.

Die schweren Ausschreitungen in Peine hatten schon am Abend des 29. Dezember begonnen. Aus einer Gruppe von 30 Personen unterhalb der Nord-Süd-Brücke an der Braunschweiger Straße wurde nach Polizeiangaben plötzlich eine Silvesterrakete in Richtung mehrerer Beamter gezündet. Sie explodierte demnach nur knapp neben ihnen. Zudem warf man Böller auf die Polizisten.

Angriffe aus 60-köpfiger Gruppe auf Beamte

Rund 100 Polizisten waren bei den Durchsuchungen in Peine-Telgte im Einsatz. Foto: Erik Westermann / Funke

In der Silvester-Nacht kam es erneut zu tumultartigen Szenen. Laut Polizeibericht flogen Böller und Raketen aus einer etwa 60-köpfigen Gruppe auf Polizisten, die Verstärkung aus umliegenden Städten herbeiriefen.

Bei den Auseinandersetzungen wurde der Polizei zufolge eine Beamtin verletzt, zudem sollen mehrere Streifenwagen beschädigt worden sein. Aus beiden Vorfällen resultieren zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen schwerem Landfriedensbruch, tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und Körperverletzungsdelikten.

