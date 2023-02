Eurojackpot-Hammer! 107,5 Millionen Euro gehen nach Bremen

Bremen. Erstmals in diesem Jahr stieg der Eurojackpot auf mehr als 100 Millionen Euro. Jetzt ist er geknackt. Das Geld geht nach Bremen.

Millionen Menschen in Deutschland spielen Lotto. Alle hoffen auf einen Millionengewinn. Doch die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.

Glücksspiel- So wahrscheinlich ist ein Lotto-Gewinn

Glücksspiel: So wahrscheinlich ist ein Lotto-Gewinn

Ein Lottospieler, eine Lottospielerin oder eine Tippgemeinschaft aus Bremen hat den Eurojackpot am Dienstag geknackt und rund 107,5 Millionen Euro gewonnen. Mit den Gewinnzahlen 20 – 21 – 30 – 41 – 43 und den beiden Eurozahlen 10 und 11 lag der Spieler oder die Spielerin richtig, wie Westlotto nach der Ziehung in Münster mitteilte. In der zweiten Gewinnklasse durften sich den Angaben zufolge drei weitere Glückspilze aus Baden-Württemberg, Tschechien und Ungarn über rund 765.000 Euro freuen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Wer alle fünf Gewinnzahlen richtig hatte, immerhin neun Spieler, gewann etwa 144.000 Euro. Die Teilnehmer, die vier richtige Gewinnzahlen getippt hatten und auch beide Eurozahlen, das sind 30 Personen, bekommen immerhin noch etwa 7113 Euro. Insgesamt gibt es beim Eurojackpot ab Dienstag etwa 700.000 Gewinner.

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de