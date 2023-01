Verletzte nach Faustschlägen im Harz: Polizeieinsatz auf Torfhaus

Torfhaus. Zwei Männer verletzten zwei Busfahrer und einen Fahrgast. Offenbar waren sie alkoholisiert. Was zur Tat am Samstagnachmittag bekannt ist.

In Torfhaus ist es am Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Mitten im Touristentrubel auf Torfhaus ist es am Samstagnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei Goslar berichtet, lösten zwei vermutlich stark alkoholisierte Männer die Schlägerei aus, die anfangs gegen einen wartenden Bus traten. Daraufhin stellte der Busfahrer beide zur Rede gestellt. Als unmittelbare Reaktion drohten die beiden dem Busfahrer zunächst verbal Schläge an und schlugen ihn dann an den Kopf.

Hiernach entfernten sich die Täter und stiegen in einen ebenfalls wartenden Bus ein. Auch in diesem Bus kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit dem Busfahrer, der von seinem Kollegen über den Vorfall informiert wurde. Um ein erneutes Entfernen der Täter zu verhindern, schloss der Busfahrer die Türen. Nachdem der Busfahrer sich weigerte die Türen zu öffnen, kam es zwischen ihm und den Tätern zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch dieser Busfahrer einen Faustschlag gegen den Hinterkopf erhielt. Nachdem der Busfahrer lautstark bedroht wurde, öffnete er die Türen des Busses, um so eine weitere Auseinandersetzung im Bus zu verhindern.

Torfhaus-Täter hatten Ähnlichkeit – waren es Brüder?

Während der Auseinandersetzung kam dem Busfahrer ein Fahrgast zur Hilfe, der im weiteren Verlauf ebenfalls einen Faustschlag gegen den Kopf erhielt. Nachdem die Täter den Bus verlassen hatten, konnten sie sich in unbekannte Richtung entfernen.

Trotz der vielen Besucher auf Torfhaus konnte die Polizei bislang keine weiteren Hinweise zu den Tätern erlangen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.

Zu den Tätern liegt bislang lediglich eine vage Beschreibung vor. Hiernach handelt es sich um etwa 20 Jahre alte Männer, die eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, eventuell handelt es sich um Brüder. Eine Person war mit einer grauen Strickjacke und schwarzen Hose mit roten seitlichen Streifen bekleidet. Von der zweiten Person ist nur bekannt, dass diese mit einer weißen Daunenjacke bekleidet war. Hinweise an die Polizei Braunlage, (05520) 93260.

