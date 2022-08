Bewässern verboten? Das gilt in Region Braunschweig-Wolfsburg

Braunschweig. Darf ich bei Hitze den Rasen sprengen? Einige Kommunen in Niedersachsen verbieten es bereits. Das ist erlaubt in der Region Braunschweig-Wolfsburg.

In Braunschweig und Wolfsburg und in den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel ist seitens der Verwaltungen das Bewässern von Grünflächen erlaubt

Bürger sollen verantwortlich und sparsam mit dem Wasser umgehen und nicht in der Mittagshitze gießen

In Helmstedt und Wolfenbüttel darf Wasser aus Flüssen nicht zur Bewässerung genutzt werden

Die Hitzewelle und somit auch die Trockenheit halten an. In einigen Landkreisen in Niedersachsen ist das Sprengen der heimischen Grünanlagen bereits verboten. Wie sieht es in den Städten Braunschweig und Wolfsburg und in den Landkreisen Wolfenbüttel und Helmstedt aus? Wir machen den Faktencheck.

Behauptung: „Rasen sprengen ist bei der Hitze verboten.“

Der Faktencheck: In Braunschweig und in Wolfsburg und in den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel ist es nicht verboten im heimischen Garten zu sprengen. Die jeweiligen Verwaltungen empfehlen jedoch derzeit aufgrund der Trockenheit sparsam mit dem Wasser umzugehen.

Sie wollen es genauer wissen? Wir haben die wichtigsten Fragen rund um Bewässerung in den Städten Braunschweig und Wolfsburgund in den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttelbeantwortet:

Darf ich meinen Rasen in der Region Braunschweig-Wolfsburg sprengen?

In Braunschweig dürfen Privatbürger ihren Rasen sprengen. Wegen der derzeitigen Trockenheit empfiehlt die Stadt Braunschweig jedoch den Rasen sparsam zu bewässern. Gleiches gilt für die Stadt Wolfsburg.

Auch in Helmstedt gibt es kein Verbot der Landkreis-Verwaltung. Eigentümern wird aber empfohlen verantwortlich und sparsam mit dem Wasser umzugehen, so die untere Wasserbehörde des Landkreises. Dies gelte auch für Trinkwasser.

Auch im Landkreis Wolfenbüttel ist das Rasen sprengen seitens der Kreisverwaltung grundsätzlich erlaubt.

Zu welcher Uhrzeit sollte ich meinen Rasen sprengen?

Der Landkreis Helmstedt empfiehlt in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden die Grünflächen zu bewässern und dies nicht in der Mittagshitze zu tun. Das empfehlen auch die anderen Verwaltungen.

Darf ich mit Wasser aus den Flüssen in der Region Braunschweig-Wolfsburg gießen?

Es sollte wegen der niedrigen Wasserstände vermieden werden, Wasser aus Fließgewässern zu entnehmen, sagt die Stadt Braunschweig. Auch hier gibt es allerdings kein offizielles Verbot.

Anders sieht es in Helmstedt und Wolfenbüttel aus. Per Allgemeinverfügung darf kein Wasser mehr aus Fließgewässern zweiter und dritter Ordnung entnommen werden. Zum Vergleich: Die Elbe ist ein Fließgewässer erster Ordnung.

In Wolfsburg ist das Gießen mit Flusswasser grundsätzlich genehmigungspflichtig.

Darf ich mit Wasser aus meinem Brunnen in der Region Braunschweig-Wolfsburg gießen?

Private Brunnen zur Gartenbewässerung sind in Braunschweig erlaubt. Sie müssen der Stadt aber gemeldet werden. Auch in den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel ist die Nutzung privater Brunnen weiterhin erlaubt.

Sprengen die Stadt- und Kreisverwaltungen öffentliche Grünflächen?

Nein, die Stadt Braunschweig bewässert zur Zeit nicht die öffentlichen Grünanlagen.

Der Landkreis Helmstedt ist nicht für die öffentlichen Grünanlagen verantwortlich. Zuständig sind dafür die einzelnen Gemeinden. Die Grünanlagen der kreiseigenen Grundstücke werden nicht bewässert. Einzelne Bäume oder Rabatten werden jedoch nach einer Einzelfallentscheidung bewässert, um größere Schaden zu vermeiden, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

Dieser Text wird aktualisiert.

