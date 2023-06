Wolfsburg. Der Wolfsburger Sommer ist da. Am Wochenende wird es richtig warm. Egal, ob im Freibad, am See oder im Wald – so können Sie das Wetter genießen

Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint: Am Wochenende sollen es in Wolfsburg an die 30 Grad werden. (Symbolbild)

Wetter in Wolfsburg Hitze in Wolfsburg: Freizeittipps, Bewässerung und Freibäder

Der Sommer kommt nach Wolfsburg: Am Wochenende wird es so richtig heiß in der VW-Stadt. Wolfsburgerinnen und Wolfsburger müssen sich auf knapp 30 Grad einstellen. Wie Sie dem Wetter trotzen und die Sonne genießen können und ob Sie Ihren Garten bewässern und den Pool auffüllen dürfen, verraten wir Ihnen hier.

Schon am Freitag klettern die Temperaturen bis an die 30-Grad-Grenze. Denn dann sollen es bis zu 28 Grad in Wolfsburg werden. Gleiches gilt für Samstag und Sonntag. Bis zu zehn bis elf Sonnenstunden werden täglich erwartet.

Bei solchen Temperaturen brauchen auch die Pflanzen und Rasen im Garten mehr Pflege und Aufmerksamkeit. Seitens der LSW sind die Grundwasserstände nicht auffällig. Sie bezieht das Trinkwasser aus beiden Grundwasserwerken in Westerbeck und Rühen aus dem sogenannten zweiten Grundwasserstock, also aus 50 bis 60 Metern Tiefe, erklärt Birgit Wiechert, Leiterin Presse und Kommunikation bei LSW Netz. Beschränkungen zum Wasserbezug gebe es derzeit keine – also auch Pools können am Wochenende befüllt werden. Sie rät dennoch dazu, in Sommermonaten ausschließlich morgens oder abends oder nachts zu wässern. So könne die Verdunstung reduziert werden. „Wenn möglich, sollte Regenwasser aufgefangen und zur Bewässerung genutzt werden“, sagt sie und appelliert grundsätzlich an einen sorgsamen Umgang mit der Ressource Trinkwasser.

Auch die Stadt Wolfsburg ist darauf bedacht, schonend mit jeglichen Ressourcen umzugehen – auch wenn es derzeit keine Einschränkungen der Beregnung gebe. „Bisher war eine solche Einschränkung für Wolfsburg allerdings noch nicht erforderlich. Abhängig von der weiteren Entwicklung des Sommers, würde diese Diskussion wieder aufgegriffen werden“, teilt Andreas Bauer, Dezernent für Bürgerdienste, Finanzen, Brand- und Katastrophenschutz, mit.

Lesen Sie weitere Artikel:

Hitze in Wolfsburg: Abkühlung in den Freibädern

Im Freibad Fallersleben gibt es ab Sonntag, 11. Juni, neue Öffnungszeiten. (Archiv) Foto: regios24/Lars Landmann

Wer zu Hause nicht in den Pool springen kann, kann sich in den Wolfsburger Freibädern abkühlen. Nach anfänglichen Öffnungsschwierigkeiten aufgrund Personalmangels, werden die Öffnungszeiten der Bäder nun immer mehr angepasst. So öffnet das Freibad Fallersleben Freitag von 6 bis 12 Uhr und am Samstag von 12 bis 19 Uhr. Das VW-Bad öffnet Freitag von 6 bis 20 Uhr und Samstag von 8 bis 20 Uhr. Ab Sonntag, 11. Juni, gelten dann andere Zeiten: Das Freibad Fallersleben öffnet Montag, Dienstag und Mittwoch von 6 bis 20 Uhr. Donnerstag und Freitag von 6 bis 12 Uhr. Samstag und Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Das VW-Bad öffnet Montag, Dienstag und Mittwoch von 6 bis 12 Uhr, Donnerstag und Freitag von 6 bis 20 Uhr. Samstags und sonntags hat das VW-Bad von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Freibad Almke ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Auch der Wasserpark Hehlingen ist mittlerweile geöffnet. Noch bis zum 16. August öffnet der Park Samstag und Sonntag von 12 bis 19 Uhr. In den Ferien, 6. Juli bis 16. August, öffnet der Park dann samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr.

Weitere Infos zu den Freibädern bekommen Sie hier.

14,4 Millionen Kugeln Eis für Wolfsburg: So beliebt ist das Dessert in der VW-Stadt

Für Abkühlung sorgen auch die Eiscafés und Eisdielen in Wolfsburg. Egal, ob Vanille, Erdbeere oder Schokolade – Eis ist bei den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern beliebt. Jährlich essen sie insgesamt rund 14,4 Millionen Kugeln Eis. Das seien rund eine Million Liter Eis pro Jahr, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) berichtet. Sie bezieht sich dabei auf eine Statistik vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI).

Wie viel eine Kugel Eis in der VW-Stadt mittlerweile kostet, lesen Sie hier.

28 Grad und viele Sonnenstunden – herrliches Grillwetter! Ganz gleich ob im Garten mit Freunden und Familie oder auf von der Stadt ausgewiesenen Flächen: Wolfsburgerinnen und Wolfsburger schmeißen im Sommer gern den Grill an. Achtung: Nicht überall darf gegrillt werden.

Lesen Sie hier, wo das Grillen in Wolfsburg für Bürgerinnen und Bürger unter freiem Himmel erlaubt ist.

Wandern, Disc-Golf, Kultur oder Skaten: Das können Sie bei Hitze in Wolfsburg erleben

Und wer keine Wasserratte ist, kann die Sonne auch bei anderen Freizeitaktivitäten genießen. Wie beispielsweise bei einer Brunnen- und Quellenwanderung. Wanderinnen und Wanderer treffen im Wolfsburger Stadtwald auf allerlei interessante Wasserstellen. Nebenbei können sie auch viel Natur- und Heimatkundliches und über Flora, Fauna und Historie erfahren.

Die Brunnen- und Quellenwanderung umfasst 18 Stationen. Die Routen, 8, 10 oder 14 Kilometer, sind frei wählbar. Los geht es, zu Fuß oder mit dem Rad, am VW-Bad am Berliner Ring. Dort befindet sich ein Platz mit Trinkwasserspender. Starten kann man aber auch am Steimker Berg, in Barnstorf, am Waldparkplatz zwischen Mörse und Hattorf sowie in Detmerode.

Und wer keine Lust auf eine Wanderung zwischen Flora und Fauna hat, der kann sich beim Disc Golf, Wasserski oder Stand-Up-Paddling am und auf dem Allersee austoben. Auch Beachvolleyball-Plätze laden zum Verweilen ein.

Und die Kleinen können sich auf mehr als 100 Spielplätzen im Stadtgebiet austoben. Auf dem betreuten Aktivspielplatz in der Walter-Kollo-Straße in Fallersleben erwartet Kinder ein großes Piratenschiff mit Sandkasten, Feuerstelle und Wasserbecken. Aber auch der Abenteuerspielplatz „Buntspecht“ in der Hermann-Löns-Straße in Wendschott und der Bauspielplatz im Stralsunder Ring in Westhagen ist bei den Kleinen beliebt.

Weitere Freizeitmöglichkeiten in Wolfsburg finden Sie hier.

Sie haben noch andere Tipps, wie man das Sommerwetter in Wolfsburg genießen kann? Dann schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de