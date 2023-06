Das Wetter ist endlich super – das bieten Salzgitters Freibäder

Das Thermalsolbad in Salzgitter-Bad bietet ab 25 Grad Sommertarife für seine Kunden an.

Das erste richtig warme Wochenende liegt vor den Salzgitteranern. Das macht so richtig Lust auf Freibad. Das Wasser in Gebhardshagen und im Solebad in Salzgitter-Bad ist beheizt. Die Badesaison hat begonnen. Einzige Ausnahme: Das Bad in Thiede öffnet voraussichtlich erst Mitte Juni.

Das Waldschwimmbad lockt mit Karibik-Feeling pur

Das Waldschwimmbad Gebhardshagen hat Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Dort hat die Saison bereits Ende Mai begonnen. Das Bad wird vom Verein SV Glück Auf 1901 Gebhardshagen e.V. betrieben. „Da steckt sehr viel Ehrenamt drin“, erzählt Badleiterin Elke Gajewski. An die 30 Kräfte stemmen demnach die Saison, die Vorbereitungsphase nicht berücksichtigt.

Das Bad verfügt über ein 50-Meter-Edelstahlbecken und bietet für Besucher ein echtes Freizeitprogramm: Palmenstrand mit gemütlichen Sitzgelegenheiten unter Sonnenschirmen aus Stroh – Karibik-Feeling pur. Wer schon immer mal über’s Wasser laufen wollte, bitteschön, die Wasserlaufbälle helfen dabei. Und wer davon hungrig wird, auch kein Problem: „Wir haben einen richtig guten Kiosk“, schwärmt die Leiterin und erzählt von verschiedenen Besonderheiten. Wie wäre es mit einer Nacht im Bad mit Schwimmen bis 24 Uhr? Alles gesondert buchbar.

So sieht es im Thermalsolbad in Salzgitter-Bad aus

Auch im Hallen- und Freibad in Lebenstedt hat die Saison begonnen. Foto: Rudolf Karliczek / Karliczek

Eigentlich immer geöffnet hat das Thermalsolbad in Salzgitter-Bad, und doch hat die Sommersiason ihre Besonderheit. „Wir bieten ab einer Temperatur über 25 Grad Sommertarife an“, erklärt Geschäftsführer Robet Schopf. Konkret: An heißen Nachmittagen sinken die Eintrittspreise für das gesamte Bad. Die zwei- bis dreiprozentige Sole ist übrigens eine Wohltat für die Haut, und selbst das Schwimmen fällt in diesem Wasser leichter, des spürbaren Auftriebs wegen. 28 Grad misst das Wasser im Außenbecken und 30 Grad im Wellenbadbereich. Ehrenamtliche, die ihre Ehrenamtskarte vorlegen, erhalten ermäßigten Eintritt.

Neuerungen in Liebenburg

Auch im Freibad in Liebenburg gibt es in dieser Saison Neuerungen. Denn dort gibt seit Neuestem eine Ampel Auskunft über die Öffnungszeiten im Liebenburger Mineralwasserfreibad. Für diese Entscheidung kamen in der Gemeindeverwaltung zwei Faktoren zusammen: Das Betreiben eines Freibades unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in Schlechtwetterzeiten und die Gewohnheiten der Freibadbesucher. Gewöhnlich sinkt mit der Außentemperatur und zu erwartenden Unwettern auch der Drang zum Freibadbesuch. An jenen Tagen muss die Einrichtung gar nicht geöffnet sein, war die einhellige Meinung. Nun soll aber auch kein williger Badegast vor verschlossenen Freibadtüren stehen: Eine sinnige Lösung präsentiert die „Freibad-Ampel“ auf der Homepage der Gemeinde Liebenburg. „Gleich auf der Startseite finden die Freibadbesucher unter `Aktuelles´ die Ampel und damit den Hinweis, ob wir geöffnet haben“, erklärte Schwimmmeister Lennart Dienelt zum Start in die Saison 2023. Die Freibadampel richtet sich nach den Meldungen des Deutschen Wetterdienstes. Die zu erwartenden Öffnungszeiten sind für zwei Tage im Voraus einsehbar, um willigen Wasserratten die Planungen für einem Freibadbesuch zu ermöglichen. Witterungsabhängig dauert die Saison im Liebenburger Mineralwasserfreibad von Mitte Mai bis Mitte September.

Beginn der Badesaison in Thiede ist noch offen

Das Freibad in Thiede öffnet sozusagen situativ, heißt also bei entsprechendem Wetter. „Das Wasser wird solar beheizt“, schmunzelt Ulrich Hartung von der Geschäftsführung. Im Klartext: Allein die Sonne erwärmt das Wasser im Becken, es gibt keine Heizung. Voraussichtlich Mitte Juni öffnet das Bad. Die Eintrittspreise und Öffnungszeiten haben sich übrigens nicht geändert. Zu Beginn werde das Freibad nur in den Nachmittagsstunden öffnen, in den Sommerferien dann, wie gewohnt, von 10 bis 20 Uhr.

