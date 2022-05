Unter 1.000 Corona-Patienten in Niedersachsens Krankenhäusern

Erstmals seit rund drei Monaten sind wieder weniger als 1.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsens Krankenhäusern. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover mit. Am Mittwoch waren es 988 Menschen.

Auf den Intensivstationen liegen demnach derzeit 79 Erwachsene im Zusammenhang mit Covid-19 – so wenige wie zuletzt Ende August 2021. Laut Ministerium sind derzeit drei Kinder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf Intensivstationen und 19 auf Normalstationen.

dpa

