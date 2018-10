Anti-Atom-Bündnis ruft auf: Wir müssen uns wehren

Protest bedeutet Einsatz. Mal kein Spaziergang am Samstag am Salzgittersee, kein Kaffee auf dem Kohlmarkt in Braunschweig. „Wer sich jetzt nicht wehrt, dessen Kinder und Enkel werden das ausbaden müssen, was uns Politiker bei der Atomkraft eingebrockt haben.“ Das sagt Wolfgang Räschke, 1....