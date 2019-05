Faules Bildungssystem

Wieder gibt es Probleme mit dem Zentralabitur. Tausende Schüler aus Niedersachsen wehren sich gegen zu schwierige Aufgaben im Fach Mathematik. Aber: War da nicht schon mal was? Auch in Mathe? Auch in Niedersachsen? Vor genau drei Jahren, im Mai 2016, hatten sich Schüler über zu schwierige Aufgaben...