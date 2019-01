Schlagen Sie Ihre Kandidaten für den Gemeinsam-Preis vor!

Braunschweig. Im Juni verleiht unsere Zeitung im Braunschweiger Dom zum 16. Mal den regionalen Preis für ehrenamtliches Engagement in der Region.

Zum 16. Mal sucht unsere Zeitung zusammen mit dem Braunschweiger Dom die Helden des Ehrenamts. Mit der Verleihung des Gemeinsam-Preises am 4. Juni im Braunschweiger Dom wollen wir Menschen aus der gesamten Region auszeichnen, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft engagieren, und Sie können uns dabei helfen: Schicken Sie uns Ihre Kandidaten-Vorschläge!

Die Jury des Gemeinsam-Preises sichtet alle Kandidaten-Vorschläge. Die besten Ideen und Projekte stellen wir ab Ende März in unserer Zeitung vor. Danach wählen unsere Leserinnen und Leser in einer großen Abstimmung die Gemeinsam-Preisträger 2019.

Welche Preise werden vergeben?

1. Gemeinsam-Preis für bürgerschaftliches Engagement:

Sie kennen jemanden, der mit seiner Idee eine Lücke geschlossen hat und anderen konsequent hilft – sei es in der Nachbarschaft, in der Schule, im Kindergarten, im Sportverein oder anderswo?

Menschen, die etwas für ihren Heimatort erstritten haben, was lange unmöglich schien? Vereine, die sich ehrenamtlich um Bildung, Chancengleichheit und Integration bemühen? Schlagen Sie diese Menschen als Kandidaten für den Gemeinsam-Preis vor!

Die Plätze 1 bis 3 werden durch die Leser-Wahl entschieden. Zudem vergibt die Jury einen Sonderpreis. Zur Jury des Gemeinsam-Preises gehören Monika Döhrmann, Leiterin des Mütterzentrums Braunschweig, Thomas Hofer, Oberlandeskirchenrat und stellvertretender Landesbischof, Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung, und Henning Noske, Leiter der Lokalredaktion Braunschweig.

2. Jugendpreis des Doms:

Traditionell lobt der Braunschweiger Dom einen Preis speziell für Jugendliche aus, die ihren Blick und ihre Kraft auf Hilfsbedürftige richten. Sie kennen Jugendliche, die mit Spendenaktionen helfen, ein eigenes Projekt gegründet haben, die sich vorbildlich für andere engagieren, die zu gegenseitigem Verständnis beitragen oder eine Schulpartnerschaft mit Leben füllen? Schlagen Sie sie für den Jugendpreis vor!

3. Der „Rückenwind“-Preis für Unternehmen und Institutionen: Zum vierten Mal wird im Zuge des Gemeinsam-Preises auch eine Ehrung für Arbeitgeber ausgelobt, die das Ehrenamt ihrer Mitarbeiter fördern – der „Rückenwind“-Preis.

Gesucht sind für diese Kategorie Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen, die ihren Mitarbeitern die nötigen Freiräume geben und Modelle entwickelt haben, um das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter zu unterstützen.

Schlagen Sie uns diese Unterstützer für den „Rückenwind“-Preis vor! Auch eigene Bewerbungen von Unternehmen sind willkommen. Die Auslobung des Preises wird durch den Gewinner des ersten Jahres, BS Energy, ermöglicht, der den Preis weiter stiftet.

Die 1. Preisträger 2018: Die Judofüchse des TSV Hordorf freuen sich seit der Auszeichnung mit dem Gemeinsam-Preis im Mai 2018 im Braunschweiger Dom über neue Mitglieder und einen Motivationsschub für ihr Engagement. „Das hat uns einen richtigen Schub gebracht", sagt Saskia Grünvogel, Vorsitzende der Füchse.

Die 2. Preisträger 2018: Die Trostinsel der Hospizarbeit Region Wolfsburg fängt seit über zehn Jahren Kinder und Jugendliche auf, die eine vertraute Person verloren haben. Die Trauerbegleiter sind für sie da: In den Gruppen wird geredet, gespielt, gebastelt und – ganz wichtig – auch gelacht. Die Kinder kommen aus der ganzen Region und dürfen so lange an den Treffen teilnehmen, wie sie möchten.

Die 3. Preisträgerin 2018: Leonie Bartsch aus Mariental im Landkreis Helmstedt wurde 2018 für ihren Einsatz für Kinder in Ghana geehrt. Die 22-Jährige sammelt weiterhin Spendengelder, um Kindern in dem westafrikanischen Land unter anderem medizinische Versorgung zu ermöglichen. Im Februar 2019 steht für sie die nächste Reise nach Ghana an.

Die Sonderpreisträger der Jury 2018: Die Punkrockband nullbock aus Salzgitter wird auch weiter für den guten Zweck musizieren. Gerade haben Damian und Adrian Polewka, Peter Moryc und André Bormann den Erlös ihres Kult-Weihnachtskonzerts (rund 5000 Euro) „Rock da Weihnachtsgans" für Kinderprojekte gespendet. Auch 2019 wollen sie die Gans rocken.

Die Jugendpreisträger des Doms 2018: Das Projekt Fair-Trade-Schülerfirma von der Henriette-Breymann-Gesamtschule in Wolfenbüttel geht weiter – nur ohne die Preisträger von 2018. Die nächste Generation hat laut Schulleiterin Katrin Unger übernommen und verkauft nun faire Snacks und Getränke in der Pause zum guten Zweck.



Die „Rückenwind"-Preisträger 2018: Von Menschen mit Beeinträchtigungen lernen, gegenseitiges Verständnis fördern – das ist Ziel des jährlichen Austauschs, bei dem MAN-Auszubildende gemeinsam mit jungen Menschen von der Lebenshilfe Werkstatt-Projekte umsetzen. Das Projekt „Seitentausch" ist gelebte Inklusion.

Mitmachen ist einfach

Sie können Ihren Vorschlag direkt online einreichen:

www.braunschweiger-zeitung.de/gemeinsam

Oder Sie senden Ihren Vorschlag bis Mittwoch, 6. Februar, per Post, Fax oder E-Mail mit Begründung und Kontaktmöglichkeit zum Kandidaten sowie Ihren Kontaktdaten an:

Braunschweiger Zeitung

Chefredaktion

Stichwort: Gemeinsam 2019

Hintern Brüdern 23

38100 Braunschweig

Fax: (05 31)39 00 304

E-Mail: gemeinsam@bzv.de

Beantworten Sie dabei bitte folgende Fragen:

Für welche der drei Kategorien schlagen Sie jemanden vor?

1. Gemeinsam-Preis für bürgerschaftliches Engagement

2. Jugendpreis des Doms

3. „Rückenwind“-Preis für Unternehmen und Institutionen

Wer wird vorgeschlagen?

Name (Einzelperson/Team/Institution/Unternehmen), Anschrift, Telefon, E-Mail.

Begründung des Vorschlags:

Beschreiben Sie uns das Engagement Ihres Vorschlags auf maximal einer DIN-A4-Seite.

Wer reicht den Vorschlag ein?

Name, Anschrift, Telefon, E-Mail.

