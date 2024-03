Helmstedt/Lehre. Außerdem: In Lehre haben Täter Waren von einem Lkw gestohlen, während der Fahrer in der Kabine schlief. Der Polizei-Überblick.

Unbekannte Trickbetrüger haben sich am Dienstagmittag, unter dem Vorwand, Klempner zu sein, Zutritt zu einer Wohnung einer Rentnerin in der Helmstedter Raabestraße verschafft. Laut Pressemitteilung der Polizei gab einer der Täter an, in der Küche sowie im Badezimmer Reparaturen an Wasserrohren durchzuführen. Eine weitere Person entwendete währenddessen Schmuck und Bargeld und flüchtete unerkannt. Auch der angebliche Klempner verließ die Wohnung kurze Zeit später. Erst als die Seniorin wieder alleine in der Wohnung war, bemerkte sie den Diebstahl.

Der falsche Handwerker soll etwa 1,80 Meter groß und muskulös gewesen sein. Er soll etwa 35 Jahre alt sein, hatte mittellange dunkle Haar und trug schwarze Kleidung. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals fremde Personen unangekündigt ins Haus oder die Wohnung zu lassen. Betroffene sollten sich in solch einem Fall immer den Ausweis der Person zeigen lassen, Rücksprache mit der Firma nehmen und im Zweifelsfall die Polizei verständigen, heißt es in der Mitteilung.

Täter stehlen in Lehre Waren von Lkw, während der Fahrer schläft

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, Waren von einem Lkw in Lehre auf dem Parkplatz in der Straße „In den Lohbalken“ gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei entwendeten die Täter während der Fahrer in seinem Führerhaus schlief, Waren von insgesamt fünf Paletten und flüchteten anschließend unerkannt.

Es entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Zeugen, die in der Nacht auffällige Personen auf dem Tankstellengelände gesehen haben, sollen sich mit der Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 5210 in Verbindung setzen.

red