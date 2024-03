Schladen. Der Unbekannte wird entdeckt, der Schmuck-Diebstahl fällt allerdings erst später auf. Lesen Sie hier die Polizei-Nachrichten aus dem Kreis Wolfenbüttel.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag das unverschlossene Haus eines 85-Jährigen betreten, als dieser sicher draußen auf seinem Grundstück in der Gartenstraße in Schladen aufhielt. Wie die Polizei mitteilt, stahl der Unbekannte diversen Schmuck im Wert von über 2000 Euro.

Als der Täter das Grundstück an der Gartenstraße wieder verlassen wollte, wurde er von dem Schladener entdeckt und angesprochen. Daraufhin verließ der Mann nach einer kurzen Unterhaltung das Grundstück. Zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte der Eigentümer dann das Fehlen der Gegenstände.

Der Anwohner konnte nur wenige Angaben zum Aussehen des Täters machen: Der Mann sei zirka 30 Jahre alt und habe kurze Haare. Passiert ist das Ganze zwischen 10.30 und 11 Uhr. Die Polizei in Schladen sucht Zeugen unter (05335) 929660.

Wolfenbüttel: Container brennen am Sportpark Meesche

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch – gegen 1.30 Uhr – sind am Sportpark Meesche in Wolfenbüttel drei Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Dabei wurde auch ein daneben befindliches Verkaufshäuschen beschädigt.

„Die Feuerwehr aus Wolfenbüttel konnte den Brand schnellstmöglich löschen“, berichtet die Polizei. Die Container wurden allerdings vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Wolfenbütteler Polizei bittet um Zeugenhinweise an (05331) 9330.

Schöppenstedt: Unbekannter beschädigt geparktes Wohnmobil

Ein am Fahrbahnrand abgestelltes Wohnmobil ist in Schöppenstedt vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich vom Unfallort in der Helmstedter Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher geben? Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 18 Uhr, an. Die Beamten in Schöppenstedt sind unter der Telefonnummer (05332) 946540 erreichbar.

