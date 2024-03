Wolfsburg. In der Nacht hat die Wolfsburger Feuerwehr ein Brand in einem Dachstuhl in der Schillerstraße gelöscht. 80 Einsatzkräfte waren beteiligt.

Die Feuerwehr ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 2.30 Uhr, zu einem Einsatz in der Schillerstraße 24 in der Wolfsburger Innenstadt ausgerückt. In einem dreistöckigen Wohnhaus brannte es im Dachstuhl, eine Person wurde verletzt.

Laut Pressemitteilung bekämpfte die Berufsfeuerwehr den Brand zunächst mit zwei Trupps mit Atemschutz im Gebäude sowie mit einem Löschangriff über die Drehleiter. Kurze Zeit später trafen Kräfte der Ortsfeuerwehren Fallersleben und Stadtmitte ein und unterstützen mit weiteren drei Trupps mit Atemschutz. Mithilfe der Drehleitern wurde die Dachhaut geöffnet und die Glutnester abgelöscht.

Brand in der Schillerstraße: Eine Person wurde durch das Feuer in Wolfsburg verletzt

Insgesamt evakuierten die Einsatzkräfte 42 Personen auch aus den umliegenden Häusern, eine Person wurde durch den Rettungsdienst ins Wolfsburger Klinikum gebracht.

Um kurz nach drei Uhr war das Feuer gelöscht, anschließend kontrollierten die Kräfte die Brandwohnung mit einer Wärmebildkamera mehrfach auf Glutnester. Während des Einsatzes war die Schillerstraße in beiden Richtungen gesperrt. Die Brandursache ermittelt die Polizei, die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

red