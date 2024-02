Königslutter. Bei schlechten Witterungsverhältnissen stießen am Donnerstagabend zwei Autos auf der B1 bei Bornum im Kreis Helmstedt frontal zusammen.

Am Donnerstagabend sind auf der B1 kurz vor Bornum im Landkreis Helmstedt zwei Autos bei einem Unfall miteinander kollidiert. Nach Angaben der Feuerwehr trafen sich ein VW E-Up und ein VW T-Roc gegen kurz vor 23 Uhr frontal bei schlechten Witterungsverhältnissen.

Trotz der Frontalkollision konnten beide Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge verlassen und wurden dem Rettungsdienst übergeben. Beide kamen im Anschluss ins Helmstedter Klinikum. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten am T-Roc das Batteriemanagement durch, beim Elektroauto aktivierten sie sicherheitshalter die Trennstelle, um die Hochvoltanlage still zu legen. Die Einsatzstelle wurde dann an die Polizei übergeben, die im weiteren Verlauf von der Volkswagen Unfallforschung unterstützt wurde. Bei dem einstündigen Einsatz war die Feuerwehr Bornum mit zehn Einsatzkräften sowie dem Stadtbrandmeister aus Königslutter vor Ort.

