Helmstedt. 700 Euro haben Unbekannte am Mittwoch von der Frau gestohlen. Die Helmstedter Polizei erklärt die Masche: So lief der Diebstahl ab.

„Unter einem dreisten Vorwand“, berichtet die Polizei, haben sich ein Mann und eine Frau am Mittwochnachmittag Zutritt zu der Wohnung einer 89-Jährigen in der Helmstedter Innenstadt verschafft. Sie stahlen 700 Euro aus einem Portemonnaie. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Gegen 17.05 Uhr klingelte es demnach an der Tür der 89-Jährigen. Die Frau öffnete und sah sich einem ihr unbekannten Paar gegenüber. Beide gaben an, einer Nachbarin eine Tasche bringen zu wollen, die aber gerade wohl nicht zu Hause wäre. Die Frau wurde gebeten, die Tasche an sich zu nehmen und diese dann später an die Nachbarin auszuhändigen.

Unter dem Vorwand, dass die 89-Jährige einen Zettel für die Nachbarin schreiben solle, lockte das Paar die Seniorin in die Küche. Während die unbekannte Frau ihr Opfer in ein Gespräch verwickelte und ihr sagte, was sie aufschreiben solle, stand der Mann in der Küchentür und versperrte die Sicht auf den Flur und die Haustür. Nach kurzer Zeit verließ das Paar wieder die Wohnung.

Masche von Trickdieben: Paar lenkt 89-Jährige ab, dritter Täter stiehlt Geld

Wenig später erschien der Enkel der 89-Jährigen, dem sie von dem Vorfall erzählte. Dieser warnte vor den Gefahren, fremde Personen in die Wohnung zu lassen, und sagte, sie könne froh sein, dass nichts passiert sei. Durch diese Bemerkung alarmiert schaute die 89-Jährige nach ihrem versteckten Bargeld und musste zu ihrem Schrecken feststellen, dass dies offensichtlich durch einen dritten Täter gestohlen worden war.

Der unbekannte Mann war etwa 1,85 Meter groß, breit gebaut und trug eine hellgraue Jacke sowie eine dunkle Mütze. Die unbekannte Frau war geschätzt 1,75 Meter groß und hatte ein „osteuropäisches Erscheinungsbild“, so die Polizei. Sie hatte dunkle, schulterlange Haare und war mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Mütze bekleidet. Zu dem dritten Täter gibt es keine Beschreibung.

Die Ermittler suchen weitere Geschädigte und Zeugen, denen die Täter im Innenstadtbereich von Helmstedt aufgefallen sind. Hinweise gehen an das 3. Fachkommissariat in Wolfsburg, erreichbar unter der Telefonnummer (05361) 46460.

Helmstedter Polizei appelliert: Fremde Personen nicht ins Haus lassen

Zugleich warnt die Polizei davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. „Es muss den Wohnungs- beziehungsweise Hauseigentümern nicht unangenehm sein, den Zutritt zu verwehren“, erklärt die Polizei. „Sollten Sie doch überrumpelt werden, sollten die Betroffenen die ungebeten Gäste energisch auffordern, die Wohnung zu verlassen.“ Im Zweifelsfall sollten Nachbarn um Unterstützung gebeten beziehungsweise die Polizei verständigt werden.

