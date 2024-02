Schöningen. Die Jugendliche wurde am Freitag auf der Elmstraße in Schöningen verletzt. Gesucht sind nun die Autofahrerin und zwei Zeuginnen.

In Schöningen ist am Freitagabend eine 15-Jährige von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise – denn sowohl die Autofahrerin als auch zwei Zeuginnen sind bis dato unbekannt.

Den Polizei-Angaben zufolge passierte der Unfall gegen 19.15 Uhr auf der Elmstraße. Die 15-Jährige ging mit ihrem Hund die Helmstedter Straße in Richtung Stadtmitte spazieren. An der Kreuzung mit der Elmstraße wollte sie diese in Richtung Neuetor überqueren. Als die Ampel für die Jugendliche grünes Licht zeigte, betrat sie mit ihrem Hund die Straße.

Nach nur wenigen Metern wurde sie plötzlich von einem grauen VW – vermutlich ein SUV – angefahren. Der Wagen kam aus der Helmstedter Straße und war nach rechts in die Elmstraße abgebogen. Die Fahrerin hielt an und nannte der 15-Jährigen ihre Personalien, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich weiter um die Leichtverletzte zu kümmern. Wegen des Schocks konnte sich die Jugendliche die Angaben der Unfallverursacherin nicht merken. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Zwei Frauen beobachten Unfall auf Schöninger Elmstraße

Die Polizei teilt darüber hinaus mit, dass zwei Frauen den Unfall beobachteten und wegen diesem auch anhielten: „Leider sind von diesen Zeuginnen die Personalien ebenfalls nicht bekannt.“

Die Ermittler hoffen nun, dass sich die beiden Zeuginnen aus den Fahrzeugen oder Personen melden, die Angaben zu der Unfallverursacherin machen können. Hinweise gehen an das Polizeikommissariat in Schöningen, erreichbar unter der Telefonnummer (05352) 96830.

red