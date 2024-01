Schöningen. Mann stach auf seine getrennt lebende Frau mit dem Messer ein und verletzte sie schwer. Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Welches Drama sich in dem Mehrfamilienhaus in der Straße Schützenbahn in Schöningen abgespielt hat, blieb auch einen Tag nach der Tat am Dienstagmorgen im Dunklen. Ebenso der genaue Tathergang. Eine 33 Jahre alte Frau war in ihrer Wohnung von ihrem getrennt lebenden Mann mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden.