Schöningen. Rätsel um Verstorbene mit auffälligen Tattoos – Ihre Identität ist bislang unklar. Die Polizei sucht deshalb jetzt nach Zeugen.

Eine junge Frau ist am Dienstag gegen 6.30 Uhr morgens leblos unter der Bahnunterführung an der Kreisstraße 63 in Schöningen entdeckt worden. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag. Nach ersten Erkenntnissen gebe es demnach keine Anzeichen für Fremdeinwirkung. Aber: Die Identität der Verstorbenen konnte bislang nicht geklärt werden.

Ein Lokführer hat die Tote bei Schöningen entdeckt

Wie Sina Matschewski, Sprecherin der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, auf Nachfrage mitteilte, habe ein Lokführer die Frau entdeckt. Es handelte sich dabei um eine firmeninterne Bahn. Details zur Auffindesituation der Frau wollte Matschewski allerdings nicht nennen. Nur so viel: Verschiedene Anhaltspunkte ließen die Beamten sicher sein, dass kein Fremdverschulden ursächlich für den Tod der Unbekannten sei.

Jetzt gehe es vor allem darum, ihre Identität zu klären. „Wir haben erst noch einige polizeiliche Ermittlungen in die Wege geleitet, aber nichts hat zum Erfolg geführt“, erläuterte die Sprecherin. So lägen beispielsweise keine Vermisstenmeldungen vor, die auf die Beschreibung der Frau passen würden. „Wir hoffen deshalb, dass aus der Bevölkerung Hinweise kommen, die zur Klärung beitragen“, machte Matschewski deutlich.

Beschreibung der bei Schöningen gefundenen Toten

Beschrieben wird die Frau wie folgt: Sie sei etwa 165 cm groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt, und hat mittellange braune Haare. Sie trug bei ihrem Auffinden eine rote Winterjacke in Kombination mit einer schwarzen Jogginghose und einem Pullover. Auffällig seien zwei Tätowierungen am rechten Arm: eine Darstellung zweier Wölfe vor einer Berglandschaft und ein großer Löwenkopf. Weiterhin führte die Frau ein Schlüsselbund mit Katzen-Anhängern mit sich.

Zeugen, denen die Beschreibung bekannt vorkommt oder die Hinweise zur Identifizierung der Unbekannten liefern können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (05351) 5210 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen.

red