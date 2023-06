Wohnung in Helmstedt nach Feuer nicht mehr bewohnbar

Helmstedt. In Helmstedt hat es am Donnerstag in einem Wohngebäude gebrannt. Ein Durchlauferhitzer hat Feuer gefangen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

In einem Wohngebäude in Helmstedt hat am Donnerstagabend ein Durchlauferhitzer Feuer gefangen.

In einem Wohngebäude in Helmstedt ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Darüber informierte die Feuerwehr, die gegen 22:30 Uhr in die Straße Batteriewall gerufen wurde.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war demnach bereits eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Laut Angaben der Feuerwehr brannte ein Durchlauferhitzer in einem Wandschrank. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, der Einsatz dauerte zirka anderthalb Stunden. Anschließend belüftete die Feuerwehr das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter. Verletzte gab es keine, die Wohnung ist den Angaben zufolge jedoch bis auf weiteres nicht bewohnbar.

red

