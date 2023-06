Polizei Helmstedt sucht Eigentümer dieses Kinderfahrrades

Die Polizei Helmstedt sucht den Eigentümer eines blau-weißen Kinder-Mountainbikes der Marke „Kesenci“, Modell „Nitro“. Das Fahrrad wurde nach Angaben der Polizei am 16. Mai in der Straße Brockenblick in Helmstedt am Waldrand aufgefunden.

Wer Hinweise zur Herkunft des Rades geben kann, wird gebeten, sich unter (05351) 5210 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen. Das Fahrrad kann vom Eigentümer unter Vorlage eines Eigentumsnachweises beim Polizeikommissariat in Helmstedt, Am Ludgerihof 2, abgeholt werden.

