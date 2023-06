Kreis Helmstedt: Radfahrer begeht mit 2,78 Promille Unfallflucht

Königslutter. Ein betrunkener Radfahrer stürzte in Königslutter und beschädigte ein Auto. Ein Zeuge rief die Polizei, als der Fahrer plötzlich wieder auftauchte.

Ein Zeuge hat am Donnerstagabend beobachtet, wie ein Radfahrer auf der Lindenstraße in Königslutter stürzte und ein dabei ein geparktes Auto beschädigte. Der Fahrer machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, berichtete die Polizei am Freitag.

Der Zeuge nahm laut Angaben der Polizei bloß noch eine starken Alkoholgeruch an der Unfallstelle wahr und alarmierte die Polizei. Nachdem die Beamten eintrafen, schilderte er die gesehene Situation, als der Unfallverursacher wenig später auf seinem Fahrrad, ohne Licht, aus Richtung Bahnhofsplatz in die Lindenstraße einbog.

Der Zeuge erkannte den Beschuldigten, die Beamten stoppten den Radfahrer daraufhin. Ein Alkoholtest stellte den Angaben der Polizei zufolge einen Wert von 2,78 Promille bei dem 44-jährigen Unfallverursacher fest. Die Polizeibeamten brachten ihn zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. „Er wird sich demnächst neben dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen“, so ein Polizeisprecher.

