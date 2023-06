Auto erfasst Radfahrer in Helmstedt – 69-Jähriger schwer verletzt

Ein 69-jähriger Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend schwer verletzt. Er wurde auf der Goethestraße, Ecke Schillerstraße, von einem Autofahrer übersehen. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Laut Angaben der Polizei fuhr der 45 Jahre alte Autofahrer gegen 18 Uhr mit seinem Wagen von der Straße Am Ludgerihof kommend, als er nach links in die Schillerstraße abbiegen wollte und den Pedelec-Fahrer übersah. Dieser kam aus von der Lessingstraße und war in Richtung Am Ludgerihof unterwegs, als er die Schillerstraße kreuzte. Das Auto erfasste ihn. Bei dem Zusammenstoß wurde der 69-Jährige gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de