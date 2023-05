Kohlenmonoxid im Heizungskeller – Feuerwehr-Einsatz in Flechtorf

Flechtorf. Anwohner in Flechtorf bemerkten am Sonntagabend Qualm und Brandgeruch in ihrem Heizungskeller. Die Feuerwehr hat einen wichtigen Appell.

Einige Feuerwehren der Gemeinde Lehre sind am Sonntagabend in die Straße Pallwall in Flechtorf gerufen worden. Vermutet wurde ein Heizungsbrand – Anwohner hatten Brandgeruch und Qualm in ihrem Heizungsraum bemerkt.

„Bei Eintreffen der Feuerwehr Flechtorf war kaum noch Rauch, aber Brandgeruch zu bemerken“, erklärt ein Sprecher der Feuerwehr. Während im Außenbereich alles für eine Brandbekämpfung vorbereitet wurde, ging ein Trupp ging unter Atemschutz zur Erkundung in den Keller vor.

Flechtorf: Feuerwehr stellt erhöhte Kohlenmonoxid-Werte in Keller fest

Der Angriffstrupp konnte kein Feuer erkennen, aber das mitgeführte Gasmessgerät zeigte eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration an. Daraufhin wurde der Keller mit einem Belüftungsgerät so lange belüftet, bis keine gefährliche Gaskonzentration mehr feststellbar war. Alle anderen Ortswehren – aus Beienrode, Groß und Klein Brunsrode und Lehre – wie auch ein Rettungswagen konnten den Einsatz zeitnah abbrechen.

Da Kohlenmonoxid ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas und in entsprechenden Konzentrationen ein starkes, wenn nicht gar tödliches Atemgift sei, empfehle die Feuerwehr „zusätzlich zu den bekannten und auch vorgeschriebenen Rauchmeldern die Montage von Kohlenmonoxidmeldern in entsprechend gefährdeten Bereichen“, so der Sprecher.

red

