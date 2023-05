Uhry: Fahndungserfolg auf A2 – gestohlenes Rad per GPS geortet

Die Braunschweiger Polizei hat am Sonntagmorgen einen Transporter-Fahrer auf der Autobahn 2 nahe des Parkplatzes Uhry gestoppt, der drei gestohlene Fahrräder geladen hatte. Wie die Polizei in einer Mitteilung ausführt, hatte sich zuvor eine 63-jährige Frau aus Hannover bei den Beamten gemeldet. Ihr Fahrrad war vor wenigen Tagen gestohlen worden – sie konnte das Rad allerdings per GPS auf der A2 verorten. Das Signal bewegte sich in Richtung Osten.

Eine „unverzüglich eingesetzte Polizeistreife“ konnte den Transporter kurz vor Uhry ausmachen und den Fahrer auf dem Parkplatz überprüfen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten das E-Bike der 63-Jährigen – und zwei weitere hochwertige E-Bikes im Fahrzeug.

„Bei der Überprüfung der Rahmennummern stellte sich heraus, dass auch diese Fahrräder erst in der vergangenen Woche in Hannover entwendet wurden“, berichtet die Polizei. Der 45-jährige Fahrer wurde zur Sache vernommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Fahrräder wurden sichergestellt.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig, Helmstedt und Umgebung:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de