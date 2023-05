Helmstedt: Junge klettert auf Supermarkt-Dach – Wehr rettet ihn

Helmstedt. Aufregung am Magdeburger Ring am Sonntagnachmittag. Die Feuerwehr muss mit einer Drehleiter einen Elfjährigen von einem Supermarkt-Dach holen.

Die Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag ein elfjähriges Kind gerettet, das auf einem Dach eines Helmstedter Einkaufsmarktes geklettert war, aber selbständig nicht mehr herunterkam. Nach Angaben der Feuerwehr fand der Einsatz gegen 16.30 Uhr am Magdeburger Ring statt. Eine Polizeistreife entdeckte den Jungen auf dem Dach und forderte die Feuerwehr zur Unterstützung an.

Der Junge war demnach über ein Zaunelement auf das Dach geklettert, kam dann aber nicht mehr selbständig herunter. Mit einer Drehleiter wurde dieser hinunterbefördert und der Polizei übergeben.

