Zwei Männer arbeiten auf einer Nachtbaustelle. Die Autobahn 2 ist in Braunschweig und Umgebung eine wichtige Verkehrsader. In dieser Übersicht erfahren Sie alles zu Baustellen, Sperrungen und Einschränkungen auf der A2 in Niedersachsen. (Symbolbild) © dpa | Frank Rumpenhorst