Flohmarkt in Helmstedt – Termine im Überblick

Egal ob gewerbliche oder ehrenamtlich organisierte Dorfflohmärkte – solche Basare erfreuen sich immer großer Beliebtheit. Mit dem Frühjahr hat auch die Saison der Flohmärkte wieder begonnen. Die nächsten Termine stehen schon fest. Hier bekommen Sie einen Überblick.

In Velpke geht es beim Flohmarkt ums Kind

Zu einem Flohmarkt rund ums Kind lädt die Kirchengemeinde St. Andreas in Velpke am Sonntag, 16. April, ein. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr können im Gemeindezentrum, Marktplatz 18, Kinderkleidung, Spielsachen und anderes gekauft und verkauft werden. Interessenten für einen Stand können sich bei Manja John (05364) 967646 melden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

In ganz Süpplingenburg kann bei Flohmarkt gefeilscht werden

Ein großer Straßen-, Hof- und Garagenflohmarkt findet in ganz Süpplingenburg statt. Termin ist am Sonntag, 16. April, von 11 bis 16 Uhr. Wie Katharina Wolters vom Organisationsteam mitteilt, wird dieser Flohmarkt seit zehn Jahren von den Eltern des DRK-Kindergartens sowie mit dörflicher Unterstützung veranstaltet. Zu den über 50 teilnehmenden Flohmarktständen weisen bunte Luftballons den Weg. Verkauft werden Spielzeug, Deko, Antikes oder Bekleidung. Besonderheit: Als Standgebühr wird eine Tortenspende erbeten, dessen Erlös den Kindern des Kindergartens zugute kommt. Im letzten Jahr wurde von dem Erlös für den Kindergartenspielplatz ein Bauwagen und ein Holzpferd gekauft. Für das leibliche Wohl wird in einem Flohmarkt-Café hinter der Kirche zu Kaffee und Kuchen eingeladen, aber auch ein Bratwurststand und eine Trinkoase sind für die Gäste aufgebaut.

Beim Esbecker Flohmarkt kostet ein Stand fünf Euro

Zum dritten Esbecker Dorfflohmarkt wird am Sonntag, 16. April, ab 10 Uhr eingeladen. Es wird wieder eine zentrale Beköstigung auf dem Sportplatz geben. Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Euro pro Teilnehmer und kommt voll wieder dem Dorfe zu Gute. In der Vergangenheit wurden dadurch schon unter anderem Wurfspeere und Stoppuhren für den SVE, neue Netze für das Kindertraining oder auch ein Erzähltheater für den Kindergarten gespendet.

Am 23. April gibt es einen Flohmarkt in Räbke

Mit Unterstützung der Gemeinde findet am Sonntag, 23. April, von 10 bis 16 Uhr ein Dorfflohmarkt in Räbke statt. Die beiden Initiatorinnen sind Manuela Schmidtsdorff und Finja Haller. Während des Veranstaltungstages wird am Jugend- und Gästehaus für das leibliche Wohl gesorgt.

In Frellstedt gehts beim Flohmarkt um die gute Sache

Frellstedt: Am Sonntag, 7. Mai, wird es von 10 bis 16 Uhr einen Dorfflohmarkt in Frellstedt geben. Veranstaltet wird er vom Kulturverein Frelle e.V. mit Unterstützung der örtlichen Vereine und vielen helfenden Händen. Wer mit einem Stand auf eigenem Gelände dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 16. April verbindlich anmelden. Die Standgebühr beträgt 5 Euro. Der Erlös aus der Bewirtung wird der sich gerade in der Gründung befindlichen Frellstedter Kinderfeuerwehr und den Schuntermäusen vom DRK Kindergarten zu Gute kommen. Dazu werden zahlreiche Kuchenspenden und viele helfende Hände gesucht. Anmeldungen für Flohmarktstände, Kuchenspenden und Hilfe bei der Bewirtung nehmen Kathrin Ebers unter Telefon (0170) 6520684 beziehungsweise Nicolette und Karsten Groß unter (05355) 8457 entgegen.

Luftballons weisen beim Groß Steinumer Flohmarkt den Weg

Groß Steinum: Die Bürger aus Groß Steinum laden am Samstag, 13. Mai, zum Dorfflohmarkt ein. Er findet statt von 10 bis 16 Uhr. Es wird wieder alles verkauft, was der Keller oder Dachboden hergibt. Die teilnehmenden Grundstücke sind mit bunten Luftballons gekennzeichnet. Lagepläne werden bei den Ständen ausliegen, so dass die Besucher sich daran orientieren können. Es wird gebeten, die Zufahrten zu den Grundstücken nicht zuzuparken. Für das leibliche Wohl sorgt die Jugendfeuerwehr Groß Steinum am Feuerwehrgerätehaus.

Am Schöninger Elmhaus wird im Mai gehandelt

Schöningen: Ein Kunst- und Kreativmarkt im und am Elmhaus, Singplatzweg 1 in Schöningen, findet am Sonntag, 14. Mai, statt. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr. Aussteller aus der Region bieten Handwerkliches, Kreatives, Künstlerisches und auch Kurioses an. Gegen 15.30 Uhr wird der Gesangverein MGV Liedertafel musikalisch unterhalten. Da Muttertag ist, soll es auch eine kleine Überraschung geben. Der Förderverein hält hausgemachte Suppe, Kaffee, Kuchen und Getränke für die Gäste bereit.

Hier gibt es in Braunschweig und Wolfsburg Flohmärkte:

