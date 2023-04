Flohmarkt in Wolfsburg – Termine im Überblick

Flohmarkt in Wolfsburg In Wolfsburg wird getrödelt: Die nächsten Flohmarkt-Termine

Die Flohmarkt-Saison hat begonnen: In Wolfsburg kann endlich wieder gestöbert, getrödelt und gefeilscht werden.

Hier finden Sie alle uns bekannten Termine für Flohmärkte in Wolfsburg, Öffnungszeiten für Besucher, aber auch Informationen und Standpreise für Verkäufer und Aussteller auf einen Blick.

für Besucher, aber auch Informationen und für Verkäufer und Aussteller auf einen Blick. Haben wir Ihren Flohmarkt vergessen? Dann schreiben Sie bitte eine E-Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

Die Saison hat begonnen: Ob Antikes und Kurioses, Spielzeug oder Kleidung – die Flohmärkte in und um Wolfsburg bieten zahlreiche Möglichkeiten zum Trödeln und Feilschen. Wir listen die uns bekannten Termine für Flohmärkte im Wolfsburger Stadtgebiet und in den Ortsteilen auf – samt Infos zu Öffnungszeiten und Standpreisen für Verkäufer.

Nächster Großflohmarkt im Heinenkamp ist Mitte April

Nach dem Saison-Auftakt im Allerpark steht der nächste Großflohmarkt im Gewerbegebiet Heinenkamp an – und zwar am Sonntag, 16. April, rund um den Hornbach-Baumarkt (Brandgehaege 7). Der Flohmarkt ist von 7 bis 16 Uhr geöffnet, Besucher zahlen 1 Euro Eintritt. Auf dem Gelände gibt es wie im Allerpark verschiedene kulinarische Angebote: von der Erbsensuppe bis hin zu griechischer Feinkost oder Fischbrötchen. Und auch die weiteren Termine im Heinenkamp stehen für 2023 bereits fest – und zwar am 11. Juni, 9. Juli, 13. August, 17. September und 8. Oktober.

„Einfach hinkommen und loslegen“: So lautet das Motto beim Flohmarkt im Heinenkamp und im Allerpark. Aussteller kommen ohne Reservierung ab 5.30 Uhr auf das Gelände, eine Standreservierung ist nicht möglich. Vor Ort werden sie von Mitarbeitern der Move-Agentur in Empfang genommen und eingewiesen. Ein vier Meter breiter Standplatz kostet im Allerpark 40 Euro (zusätzlicher Meter 10 Euro), im Heinenkamp 30 Euro. Die Mindeststandgröße beträgt 4 Meter. Das Auto darf am Platz stehen bleiben (keine Mehrkosten). Der Verkauf von Neuware ist nicht gestattet. Weitere Informationen gibt es unter www.move-messen.de oder (05361) 22729.

Flohmarkt der Landfrauen in Neindorf

Die Jungen Landfrauen Hasenwinkel veranstalten am Sonntag, 23. April, von 10 bis 12 Uhr in der Turnhalle Neindorf in der Schulstraße einen Kinder-Flohmarkt. Schwangere erhalten bereits Eintritt ab 9.30 Uhr, teilen die Landfrauen mit. Es würden Kaffee und Kuchen gereicht, ebenso könne Kuchen zur Mitnahme erworben werden. Anmeldungen mit einer Standgebühr von 10 Euro plus Kuchenspende sind möglich per E-Mail an jungelandfrauen-hasenwinkel@gmx.de.

City-Flohmarkt in der Porschestraße Ende Mai

An Pfingsten verwandelt sich außerdem die Wolfsburger Fußgängerzone wieder in ein Paradies für Trödelfans: Am Montag, 29. Mai, darf beim City-Flohmarkt in der Porschestraße zwischen der Sparkasse und dem Kunstmuseum wieder gestöbert und gefeilscht werden. Der Vorverkauf für einen Standplatz hat bereits begonnen. Aussteller können ihre Wunschplätze vor Ort bei der Konzertkasse unserer Zeitung in der Porschestraße reservieren oder bequem online von zuhause aus unter www.konzertkasse.de. Weitere Informationen gibt es hier.

Wann ist Flohmarkt in Wolfsburg? Übersicht der Termine

Großflohmarkt im Allerpark

23. April

2. Juli

Großflohmarkt im Heinenkamp

16. April

11. Juni

9. Juli

13. August

17. September

8. Oktober

Übersicht der Flohmarkt-Termine für Braunschweig: Flohmarkt in Braunschweig – das sind die Termine

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de