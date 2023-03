Kreisverwaltung Helmstedt womöglich von Warnstreik betroffen

Helmstedt. Am Mittwoch gibt es im ganzen Land Warnstreiks. Noch ist nicht klar, ob und in welchem Umfang der Landkreis Helmstedt betroffen ist.

Alle Mitarbeiter der Helmstedter Kreisverwaltung sind am Mittwoch, 22. März, zum Warnstreik aufgerufen. Das teilt der Landkreis mit. Ob und in welchem Umfang die Mitarbeiter dem Verdi-Aufruf nachkommen, sei bisher unklar. „Die Verwaltung wird erst sehr kurzfristig informiert, ob und welche Bereiche bestreikt werden. Daher kann es in allen Einrichtungen des Landkreises, beim Jobcenter, der Agentur für Arbeit und in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu Einschränkungen kommen“, heißt es in der Mitteilung.

Mitarbeiter des Helmstedter Landkreises zum Streik aufgerufen

Vereinbarte Termine behalten Gültigkeit. Der Landkreis bittet darum, sich kurzfristig auf der Website zu informieren: www.landkreis-helmstedt.de.

