Neuer Regiomat in Wendhausen soll Versorgung stärken

Versorgung in Wendhausen

Zur Stärkung der Nahversorgungsmöglichkeiten wird in Wendhausen ein Regiomat aufgestellt. Dazu lädt der Ortsrat am Samstag, 25. März um 11 Uhr zu einer kleinen Feier die Einwohner des Dorfes ein.

Der Regiomat wird an der Hauptstraße auf einer Freifläche am Eingang zum Grundstück der evangelischen Kirchengemeinde aufgestellt. Der Regiomat ist ein Verkaufsautomat, über den regionale Lebensmittel rund um die Uhr verkauft werden. Der Regiomat in Wendhausen wird vom Braunschweiger Unternehmen Papes Gemüsegarten betrieben.

Außerdem werden am 25. März im Zuge des gemeindlichen Baumpflanzungsprogramms die ersten beiden Bäume in Wendhausen gesetzt.

