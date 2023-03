Polizei Schöningen Unfall in Schöningen: Trikefahrer rast in Baum – schwer verletzt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Unfallort auf der B82.

Schöningen. Am Freitag kam ein Mann mit seinem Trike in Schöningen von der Fahrbahn ab und raste in einen Baum. Er war eingeklemmt und konnte sich nicht befreien.