Brennende Mülltonne sorgt für Feuerwehreinsatz im Kreis Helmstedt

Zu eine Brand in Lehre im Kreis Helmstedt ist die Feuerwehr am Montag gegen 6 Uhr ausgerückt. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort in der Schlesier Straße, bemerkten die Feuerwehrleute, dass es eine Mülltonne an einer Garage war, die in Flammen gestanden hatte, lautet es in einer Pressemitteilung. Diese war jedoch bereits vollkommen abgebrannt. Die anwesenden Einsatzkräfte führten noch Nachlöscharbeiten durch. Weitere Löschzüge brachen den Einsatz noch auf der Anfahrt ab.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de